Коронавірус в Україні перейшов межу в 557 тисяч: статистика МОЗ на 17 листопада

Марина Ліснічук Суспільство 08:20, 17.11.2020 Оновлено: 08:52, 17.11.2020

Станом на 17 листопада в Україні офіційно підтверджено 557 657 випадків коронавірусу. За останню добу цей діагноз поставили ще 11 968 українцям.

COVID-19 забрав життя 9856 (+159 за добу) жителів країни, водночас 250 983 (+6786) змогли вилікуватися. Актуальні дані надав у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, який працює на самоізоляції, а також сайт РНБО.

Найбільше нових хворих на коронавірусну інфекцію додалося в Києві – 1143, Дніпропетровській області – 808, Одеській – 761, Черкаській – 755 і Запорізькій – 734.

Дані щодо коронавірусу в Україні станом на ранок 17 листопада
Facebook Максима Степанова

Нині коронавірус виявлено:

  • м. Київ – 52 642 випадки;

  • Вінницька область – 14 103 випадки;

  • Волинська область – 19 297 випадків;

  • Дніпропетровська область – 22 877 випадків;

  • Донецька область – 17 713 випадків;

  • Житомирська область – 23 447 випадків;

  • Закарпатська область – 19 826 випадків;

  • Запорізька область – 20 025 випадків;

  • Івано-Франківська область – 28 972 випадки;

  • Київська область – 25 787 випадків;

  • Кіровоградська область – 3753 випадки;

  • Луганська область – 5215 випадків;

  • Львівська область – 37 970 випадків;

  • Миколаївська область – 12 998 випадків;

  • Одеська область – 34 176 випадків;

  • Полтавська область – 15 884 випадки;

  • Рівненська область – 25 596 випадків;

  • Сумська область – 18 903 випадки;

  • Тернопільська область – 23 938 випадків;

  • Харківська область – 48 586 випадків;

  • Херсонська область – 7357 випадків;

  • Хмельницька область – 23 547 випадків;

  • Черкаська область – 14 233 випадки;

  • Чернівецька область – 28 692 випадки;

  • Чернігівська область – 12 120 випадків.

Нагадаємо: в статистиці від глави МОЗ та сайту РНБО відсутні дані про ситуацію із зараженням коронавірусом населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.

Глава МОЗ підкреслив, що серед нових хворих – 516 дітей і 565 медпрацівників. Минулої доби було госпіталізовано ще 1610 пацієнтів із COVID-19. Лабораторії провели 67 127 тестувань: 37 770 методом ПЛР і 29 357 методом ІФА. Тоді як за весь час пандемії в Україні їх було здійснено 3 979 421.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодився додатково виділити 10 мільйонів гривень на ПЛР-тести і засоби індивідуального захисту для Державного управління справами. У віданні останнього перебуває "Феофанія", де від COVID-19 лікується Володимир Зеленський.

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