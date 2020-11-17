Коронавірус в Україні перейшов межу в 557 тисяч: статистика МОЗ на 17 листопада

Станом на 17 листопада в Україні офіційно підтверджено 557 657 випадків коронавірусу. За останню добу цей діагноз поставили ще 11 968 українцям.

COVID-19 забрав життя 9856 (+159 за добу) жителів країни, водночас 250 983 (+6786) змогли вилікуватися. Актуальні дані надав у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, який працює на самоізоляції, а також сайт РНБО.

Найбільше нових хворих на коронавірусну інфекцію додалося в Києві – 1143, Дніпропетровській області – 808, Одеській – 761, Черкаській – 755 і Запорізькій – 734.

Нині коронавірус виявлено:

м. Київ – 52 642 випадки;

Вінницька область – 14 103 випадки;

Волинська область – 19 297 випадків;

Дніпропетровська область – 22 877 випадків;

Донецька область – 17 713 випадків;

Житомирська область – 23 447 випадків;

Закарпатська область – 19 826 випадків;

Запорізька область – 20 025 випадків;

Івано-Франківська область – 28 972 випадки;

Київська область – 25 787 випадків;

Кіровоградська область – 3753 випадки;

Луганська область – 5215 випадків;

Львівська область – 37 970 випадків;

Миколаївська область – 12 998 випадків;

Одеська область – 34 176 випадків;

Полтавська область – 15 884 випадки;

Рівненська область – 25 596 випадків;

Сумська область – 18 903 випадки;

Тернопільська область – 23 938 випадків;

Харківська область – 48 586 випадків;

Херсонська область – 7357 випадків;

Хмельницька область – 23 547 випадків;

Черкаська область – 14 233 випадки;

Чернівецька область – 28 692 випадки;

Чернігівська область – 12 120 випадків.

Нагадаємо: в статистиці від глави МОЗ та сайту РНБО немає даних про ситуацію із зараженням коронавірусом населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.

Глава МОЗ підкреслив, що серед нових хворих – 516 дітей і 565 медпрацівників. Минулої доби було госпіталізовано ще 1610 пацієнтів із COVID-19. Лабораторії провели 67 127 тестувань: 37 770 методом ПЛР і 29 357 методом ІФА. Тоді як за весь час пандемії в Україні їх було здійснено 3 979 421.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Верховній Раді вирішили 17 листопада розглянути постанову про скасування карантину вихідного дня в Україні й викликати главу Кабміну Дениса Шмигаля з доповіддю про стан боротьби з коронавірусом.

У МОЗ противників карантину вихідного дня в Україні закликали влаштовуватися на роботу в лікарні.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що в разі введення повного локдауну через коронавірус Україна знову може закрити кордони.