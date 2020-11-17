Коронавірус в Україні перейшов межу в 557 тисяч: статистика МОЗ на 17 листопада
Ще майже 12 тисяч українців заразилися COVID-19 і 159 померли від нього
Минулої доби, зокрема, захворіли 516 дітей і 565 медпрацівників
До лікарень госпіталізовано ще 1610 пацієнтів із коронавірусною інфекцією
Станом на 17 листопада в Україні офіційно підтверджено 557 657 випадків коронавірусу. За останню добу цей діагноз поставили ще 11 968 українцям.
COVID-19 забрав життя 9856 (+159 за добу) жителів країни, водночас 250 983 (+6786) змогли вилікуватися. Актуальні дані надав у Facebook глава МОЗ Максим Степанов, який працює на самоізоляції, а також сайт РНБО.
Найбільше нових хворих на коронавірусну інфекцію додалося в Києві – 1143, Дніпропетровській області – 808, Одеській – 761, Черкаській – 755 і Запорізькій – 734.
Нині коронавірус виявлено:
м. Київ – 52 642 випадки;
Вінницька область – 14 103 випадки;
Волинська область – 19 297 випадків;
Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
Донецька область – 17 713 випадків;
Житомирська область – 23 447 випадків;
Закарпатська область – 19 826 випадків;
Запорізька область – 20 025 випадків;
Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
Київська область – 25 787 випадків;
Кіровоградська область – 3753 випадки;
Луганська область – 5215 випадків;
Львівська область – 37 970 випадків;
Миколаївська область – 12 998 випадків;
Одеська область – 34 176 випадків;
Полтавська область – 15 884 випадки;
Рівненська область – 25 596 випадків;
Сумська область – 18 903 випадки;
Тернопільська область – 23 938 випадків;
Харківська область – 48 586 випадків;
Херсонська область – 7357 випадків;
Хмельницька область – 23 547 випадків;
Черкаська область – 14 233 випадки;
Чернівецька область – 28 692 випадки;
Чернігівська область – 12 120 випадків.
Нагадаємо: в статистиці від глави МОЗ та сайту РНБО немає даних про ситуацію із зараженням коронавірусом населення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.
Глава МОЗ підкреслив, що серед нових хворих – 516 дітей і 565 медпрацівників. Минулої доби було госпіталізовано ще 1610 пацієнтів із COVID-19. Лабораторії провели 67 127 тестувань: 37 770 методом ПЛР і 29 357 методом ІФА. Тоді як за весь час пандемії в Україні їх було здійснено 3 979 421.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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