Коронавірус в Україні: опублікована детальна статистика за областями
В Україні лідерами антирейтингу по захворюваності на коронавірус є Київ, а також Чернівецька та Івано-Франківська області.
Про це сказано в повідомленні волонтерського проекту МОЗ "Коронавірус в регіонах" в Telegram-каналі.
За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 9 ранку 17 травня в країні зафіксовано 18 291 випадок інфікування, з яких 514 з летальними наслідками. У той же час вже 5 116 пацієнтів вилікувалися від COVID-19. За останню добу виявлено 433 нових випадки захворювання.
Найбільша кількість підтверджених випадків за весь період:
Чернівецька область – 2 694
Київ – 2 280
Івано-Франківська область – 1 210
Найбільший приріст виявлених випадків за останню добу:
Київ +59 (2,59%)
Київська область +54 (+ 4,51%)
Львівська область +50 (+ 4,91%)
Найбільше одужали за останню добу
Чернівецька область +45 (+ 7,40%)
Івано-Франківська область +45 (+ 8,77%)
Львівська область +31 (+ 5,36%)
Найбільша кількість летальних випадків за весь період
Чернівецька область – 102
Івано-Франківська область – 68
Київ – 48
Як писав OBOZREVATEL, у всьому світі коронавірус вже вразив понад 4,7 млн осіб. Лідером по інфікуванню залишаються США, де вірус забрав понад 90 тисяч життів. При цьому в Італії смертність від COVID-19 рекордно впала.