В Україні лідерами антирейтингу по захворюваності на коронавірус є Київ, а також Чернівецька та Івано-Франківська області.

Про це сказано в повідомленні волонтерського проекту МОЗ "Коронавірус в регіонах" в Telegram-каналі.

За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 9 ранку 17 травня в країні зафіксовано 18 291 випадок інфікування, з яких 514 з летальними наслідками. У той же час вже 5 116 пацієнтів вилікувалися від COVID-19. За останню добу виявлено 433 нових випадки захворювання.

Найбільша кількість підтверджених випадків за весь період:

Чернівецька область – 2 694 Київ – 2 280 Івано-Франківська область – 1 210

Найбільший приріст виявлених випадків за останню добу:

Київ +59 (2,59%) Київська область +54 (+ 4,51%) Львівська область +50 (+ 4,91%)

Найбільше одужали за останню добу

Чернівецька область +45 (+ 7,40%) Івано-Франківська область +45 (+ 8,77%) Львівська область +31 (+ 5,36%)

Найбільша кількість летальних випадків за весь період

Чернівецька область – 102 Івано-Франківська область – 68 Київ – 48

Коронавірус в Україні РНБО

Як писав OBOZREVATEL, у всьому світі коронавірус вже вразив понад 4,7 млн осіб. Лідером по інфікуванню залишаються США, де вірус забрав понад 90 тисяч життів. При цьому в Італії смертність від COVID-19 рекордно впала.