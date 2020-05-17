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17 травня • оновлено в 20:05
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Коронавірус в Україні: опублікована детальна статистика за областями

8.2т
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В Україні лідерами антирейтингу по захворюваності на коронавірус є Київ, а також Чернівецька та Івано-Франківська області.

Про це сказано в повідомленні волонтерського проекту МОЗ "Коронавірус в регіонах" в Telegram-каналі.

За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 9 ранку 17 травня в країні зафіксовано 18 291 випадок інфікування, з яких 514 з летальними наслідками. У той же час вже 5 116 пацієнтів вилікувалися від COVID-19. За останню добу виявлено 433 нових випадки захворювання.

Найбільша кількість підтверджених випадків за весь період:

  1. Чернівецька область – 2 694

  2. Київ – 2 280

  3. Івано-Франківська область – 1 210

Найбільший приріст виявлених випадків за останню добу:

  1. Київ +59 (2,59%)

  2. Київська область +54 (+ 4,51%)

  3. Львівська область +50 (+ 4,91%)

Найбільше одужали за останню добу

  1. Чернівецька область +45 (+ 7,40%)

  2. Івано-Франківська область +45 (+ 8,77%)

  3. Львівська область +31 (+ 5,36%)

Найбільша кількість летальних випадків за весь період

  1. Чернівецька область – 102

  2. Івано-Франківська область – 68

  3. Київ – 48

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

РНБО

Як писав OBOZREVATEL, у всьому світі коронавірус вже вразив понад 4,7 млн осіб. Лідером по інфікуванню залишаються США, де вірус забрав понад 90 тисяч життів. При цьому в Італії смертність від COVID-19 рекордно впала.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Центр громадського здоров'я Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

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