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13 травня • оновлено в 17:17
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Коронавірус в Україні не відступить: інфекціоніст дав прогноз на травень-червень

25.9т
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Щоденна кількість заражень коронавірусом в травні-червні в Україні коливатиметься в межах 300-400 випадків.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст та колишній очільник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, це пов’язано з характеристиками самого збудника, а також із тим, що в нас перехворіла незначна кількість людей, відповідно, імунітету до інфекції не створено.

"Ми досягнули "згладження кривої". Вона має свої позитивні наслідки, але нам слід налаштовуватися на тривалий марафон, який може тривати декілька місяців. Протягом літа постійно матимемо стабільну кількість нових випадків. Це через сам вірус і невеликий відсоток людей, які захищені від нього природно. У травні-червні інфікування коливатиметься в межах 300-400 випадків щоденно", – наголосив він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

kiev.vgorode.ua

За словами Курпіти, характеристика будь-якої епідемії пов’язана з двома основними показниками. Це кількість людей, які захворіють протягом всієї хвилі, і кількість тих, хто захворіє протягом одного дня.

"Кількість інфікованих у нас не знижується, щоденне число залежить від кількості проведеного тестування. За добу 12 травня зафіксували 356 хворих, але це тому, що було проведено на 2 тисячі досліджень менше, ніж у попередні дні", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Курпіта повідомляв, що в Україні слід змінювати підходи до карантину. Рішення про його скасування чи посилення в певних регіонах України має ухвалювати не держава, а місцева влада.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Курпіта
Місце
Україна
Тег
вірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Пора уже в Конституцию изменения внести.
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