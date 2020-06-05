Коронавірус в Україні не відступає, кількість хворих знову зросла: статистика МОЗ на 5 червня
В Україні станом на п'ятницю, 5 червня, офіційно підтверджено 25 964 випадки зараження коронавірусом нового типу. З них 553 було виявлено за минулу добу.
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Водночас кількість смертей від COVID-19 у країні досягла 762 (+15 за добу), тоді як видужати від захворювання вдалося вже 11 372 пацієнтам (+330). Про це свідчать дані з сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначимо, що найбільше нових інфікованих додалося у Києві – 82, Львівській і Рівненській областях – 73 і 57 відповідно.
Дані щодо захворюваності з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні 4 червня встановили антирекорд за кількістю заражених коронавірусом за весь час пандемії – за минулу добу захворіло 588 осіб.
Віцепрезидент НАН, яка моделює поширення пандемії, Анатолій Загородній вважає, що зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні пов'язаний із ослабленням карантину, проте вирішальною буде статистика за 10 днів, після чергового етапу пом'якшення.
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні будуть вводити додаткові карантинні заходи, якщо кількість заражених коронавірусом (COVID-19) почне зростати.