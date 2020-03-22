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22 березня • оновлено в 07:03
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Коронавірус в Україні: названо два способи діагностики

3.3т
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На сьогоднішній день в світі існує два методи діагностики коронавірусу, причому експрес-тести не завжди здатні виявити COVID-19 у хворого.

Про це в ефірі ObozTV розповіла сімейна лікарка Віта Олещенко, коментуючи карантин в Україні.

"Є два методи діагностики коронавірусної інфекції. Перший - полімеразна ланцюгова реакція, другий - за допомогою експрес-тестів, які всі роблять з симптомами і без у приватних медичних установах", - повідомила Олещенко.

За словами лікаря, найнадійніший метод виявлення збудника коронавірусу - полімеразна ланцюгова реакція.

"Відбувається забір мазків з верхніх або нижніх дихальних шляхів, відправка їх до вірусологічної лабораторії, де будуть виявлені фрагменти самого вірусу. Полімеразна ланцюгова реакція буде показовою з першого дня захворювання", - пояснила Олещенко.

При цьому, за її словами, експрес-тести на коронавірус не завжди ефективні.

"Експрес-тест реагує на імуноглобулін G і імуноглобулін M. Ці антитіла виробляються у нас в організмі на збудник, і їх буде в достатній кількості на 4-5 добу. Тобто робити експрес-тест у перший день захворювання - не показово. Людина може бути хворою, але тест буде негативним", - розповіла вона.

Також лікарка нагадала українцям, що найдієвішим засобом від коронавірусу є карантин і самоізоляція.

Лікарка назвала два способи діагностики коронавірусу

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сімейна лікарка Віта Олещенко розповіла, що повинні робити люди, які відчули у себе симптоми коронавірусу.

Також вона пояснила, кому можна не носити медичні маски.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

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