Коронавірус в Україні набрав обертів, 525 хворих за добу: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 10 червня

Станом на ранок середи, 10 червня, в Україні офіційно підтверджено 28 381 випадок коронавірусної інфекції. З них 525 було виявлено за минулу добу.

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Крім цього, від COVID-19 у країні померли 833 особи (+23 за добу), а 12 769 пацієнтів (+357) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Лідерство щодо захворюваності за останню добу тримають Волинська область – 101 новий інфікований, Львівська область – 78 і місто Київ – 57.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні знову зросла

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 1192 (767 одужали);

Волинська обл. – 1214 (310 одужали);

Дніпропетровська обл. – 973 (673 одужали);

Донецька обл. – 246 (121 одужали);

Житомирська обл. – 973 (501 одужав);

Закарпатська обл. – 1448 (628 одужали);

Запорізька обл. – 502 (296 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1622 (992 одужали);

м. Київ – 3580 (985 одужали);

Київська обл. – 1865 (595 одужали);

Кіровоградська обл. – 562 (422 одужали);

Луганська обл. – 54 (43 одужали);

Львівська обл. – 2289 (557 одужали);

Миколаївська обл. – 309 (199 одужали);

Одеська обл. – 1028 (418 одужали);

Полтавська обл. – 276 (256 одужали);

Рівненська обл. – 2122 (1115 одужали);

Сумська обл. – 198 (159 одужали);

Тернопільська обл. – 1313 (987 одужали);

Харківська обл. – 1338 (626 одужали);

Херсонська обл. – 179 (172 одужали);

Хмельницька обл. – 520 (348 одужали);

Черкаська обл. – 501 (346 одужали);

Чернівецька обл. – 3757 (1171 одужали);

Чернігівська обл. – 320 (81 одужали).

Водночас дані щодо захворюваності на COVID-19 з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя в статистиці відсутні.

Статистика щодо COVID-19 в Україні на 10 червня ЦГЗ

Зауважимо, що всього в Україні 445 940 зразків було досліджено методом ПЛР та 52 012 – методом ІФА.

Загалом захворіли 2073 дитини та 5184 медиків. На амбулаторному лікуванні було 20 025 пацієнтів, з них 1741 дитина та 4198 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 8356 осіб, з них 332 дитини та 986 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 306 осіб, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Серед пацієнтів, котрі одужали, 2981 медпрацівник та 922 дитини. 40 медиків померли від ускладнень COVID-19.

Статистика щодо COVID-19 в Україні на 10 червня covid19.rnbo.gov.ua

Статистика щодо COVID-19 в Україні на 10 червня covid19.rnbo.gov.ua

Статистика щодо COVID-19 в Україні на 10 червня phc.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З 10 червня Україна переходить на черговий етап пом'якшення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з постановами головного санітарного лікаря, буде дозволена робота баз відпочинку та санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська припустила, що в разі зростання захворюваності на COVID-19 після ослаблення карантину в Україні нові обмеження вводитимуться в окремих регіонах, а не по всій країні.

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