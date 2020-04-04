Коронавірус в Україні набирає обертів, хто в зоні ризику: графіки

З початку 2020 року в Україні зареєстровано 5040 підозр на коронавірус COVID-19, з яких підтверджено 1096 випадків.

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Рада національної безпеки і оборони України опублікувала графіки з динамікою зростання кількості хворих на коронавірус (щоб подивитися їх, доскрольте новину до кінця).

Ще 26 березня було тільки 1124 підозр на COVID-19 (156 випадків підтвердилися), а через 10 днів кількість підозр збільшилася в 4,5 рази.

Динаміка зростання підозрілих і офіційно підтверджених випадків COVID-19

Зараз показник захворюваності на 100 тис. населення – 0,07, показник летальності – 2,6%.

Динаміка кількісних показників смертей і вилікуваних від коронавірусу

Також оприлюднено розподіл хворих на коронавірус в Україні за віком та статтю. 586 з них – чоловіки (53%) і 510 – жінки (47%).

Найбільше заражених у віці 50-59 років (22,5%). У віці 40-49 років 19,5% хворих, 30-39 років – 17,8%, 60-69 років – 15%, 20-29 років – 11%, 70-79 років – 5%, 0-9 років – 4,4%, 10-19 років – 4,1%, 80-89 років – всього 0,6% і 90-100 років – 0,1%.

Віковий розподіл хворих на COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 квітня в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. З них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.

З 1096 випадків зараження коронавірусом 78 зафіксовано у дітей.

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