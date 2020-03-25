На коронавірус в Україні захворіли 113 осіб: дані МОЗ на 25 березня

Станом на ранок середи, 25 березня, в Україні офіційно підтверджені 113 випадків зараження коронавірусом.

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Такі дані з'явилися на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. "За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях", – сказано у зведенні.

Коронавірус в Україні "День"

Наразі коронавірусна хвороба зафіксована:

Волинська область — 1 випадок (виявлено за останню добу);

Запорізька область — 2 випадки (виявлені за останню добу);

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний) випадків;

Київ — 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);

Київська область — 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби);

Львівська область — 2 випадки;

Луганська область — 1 (виявлено за останню добу)

Одеська область — 1 (виявлено за останню добу)

Тернопільська область — 4 випадки (2 з яких виявлено протягом останньої доби);

Чернівецька область — 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлено протягом останньої доби;

Черкаська область — 1 випадок.

У МОЗ наголосили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 березня до Центру надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 березня був зафіксований перший випадок коронавірусу в Тернополі. Небезпечною інфекцією заразився лікар-стоматолог.

Крім того, з'явилася інформація про першу смерть від коронавірусу на Тернопільщині. Помер 68-річний чоловік з Монастирського району.

Нагадаємо, в світі за минулу добу від коронавірусу померли 1722 особи, загальна кількість жертв коронавірусу досягла 16 231. За три дні число випадків зараження COVID-19 збільшилася на 100 тисяч.

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