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25 березня • оновлено в 10:14
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На коронавірус в Україні захворіли 113 осіб: дані МОЗ на 25 березня

1.7т
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Станом на ранок середи, 25 березня, в Україні офіційно підтверджені 113 випадків зараження коронавірусом.

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Такі дані з'явилися на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. "За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях", – сказано у зведенні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"День"

Наразі коронавірусна хвороба зафіксована:

  • Волинська область — 1 випадок (виявлено за останню добу);

  • Запорізька область — 2 випадки (виявлені за останню добу);

  • Дніпропетровська область — 2 випадки;

  • Донецька область — 1 випадок;

  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

  • Івано-Франківська область — 5 (1 летальний) випадків;

  • Київ — 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);

  • Київська область — 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби);

  • Львівська область — 2 випадки;

  • Луганська область — 1 (виявлено за останню добу)

  • Одеська область — 1 (виявлено за останню добу)

  • Тернопільська область — 4 випадки (2 з яких виявлено протягом останньої доби);

  • Чернівецька область — 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлено протягом останньої доби;

  • Черкаська область — 1 випадок.

У МОЗ наголосили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 березня до Центру надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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