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4 травня • оновлено в 23:04
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Коронавірус в Україні може вбити до 120 тисяч людей: Зеленський назвав ризики скасування карантину

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Якщо Україна різко скасує карантин, запроваджений через коронавірус COVID -19, це загрожує смертю 120 тисячам громадян.

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Про це 4 травня заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, яке опубліковане на його сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Коронавірус в Україні може вбити до 120 тисяч людей: Зеленський назвав ризики скасування карантину

"Згідно з дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемося до звичного ритму життя, це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року", – зазначив глава держави.

Зеленський уточнив, що пом'якшення карантину не може бути передчасним. "Воно поетапне, і перше відбудеться вже 11 травня: будуть відкриті парки, сквери, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів", – наголосив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня очікується ослаблення карантинних заходів. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, продовження карантину після 22 травня залежатиме від того, як рухатиметься пандемія коронавірусу у світі і які коливання кривої захворюваності фіксуватимуться в країні.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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