Коронавірус в Україні може стати агресивним – Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що коронавірус в Україні з однаковою ймовірністю може як послабшати, так і стати агресивним.

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Однак сам висловив надію, що наприкінці липня чи в серпні ситуація із захворюваністю на COVID-19 у країні стане набагато легшою. Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Особисто я думаю, що видихнемо... Але прогнозувати нову інфекцію – справа невдячна. Можна робити прогнози щодо вже дослідженої інфекційної хвороби і збудника. Наприклад, кір. Кожні 5 років циклічність зростає, а кожні 10 – дуже сильно зростає. Тут прогнозувати можна без помилок", – сказав Ляшко.

Віктор Ляшко вважає, що COVID-19 в Україні може як послабшати, так і стати агресивним

Головний санлікар України підкреслив, що у випадку з пандемією COVID-19 ніхто не володіє ситуацією про те, як себе поведе вірус. Адже не дивлячись на велику кількість прогнозів, вони не збулися ні в одній країні світу, починаючи з Китаю.

Водночас як експерт він висловив надію, що це буде циклічне захворювання, як і інші ГРВІ. І епідсезон для коронавірусу триватиме з осені до весни, а саме із жовтня по травень.

"Сподіваюся, що з часом вірус слабшатиме. Два його попередники реалізували свій пандемічний потенціал і ослабли набагато раніше, навіть не дійшовши до Європи. Цей дійшов і навіть викликав світову пандемію. Він може слабшати, але також може стати агресивним. Це питання мутації вірусу. Заздалегідь передбачити неможливо", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська вважає, що зняття карантинних обмежень через коронавірус навесні та влітку, як це запланували в Кабміні, може бути призупинене, якщо в Україні виникне новий спалах захворюваності.