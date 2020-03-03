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3 березня • оновлено в 13:18
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В Україні через коронавирус взяли під контроль прикордонників

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Прикордонники, які контактували з хворим на коронавірус українцем, знаходяться під постійним наглядом лікарів.

Про це OBOZREVATEL розповіли в Чернівецькому прикордонному загоні. "Зараз ми тісно співпрацюємо з працівниками МОЗ, вони відстежують стан здоров'я людини, у якої виявили коронавірус. І спостерігають за військовослужбовцями, які несли службу на кордоні в той день, коли приїхав хворий. На даний час жодних підозр у наших хлопців немає. Проте, заходи зі спостереження на ними тривають", – сказав нам помічник начальника загону – начальник прес-служби Сергій Бровко.

В Україні через коронавирус взяли під контроль прикордонників

Західне регіональне управління Держприкордонслужби

У прикордонній службі уточнили, що продовжують в цілодобовому режимі здійснювати всі заходи на кордоні – проводять температурний скринінг, візуальний огляд та опитування всіх, хто в'їжджає в Україну.

"Всі ці додаткові заходи спрямовані на те, щоб не допустити поширення вірусу на території країни. Всі наші громадяни, які повертаються додому, однозначно потраплять на територію своєї країни. Але в разі, якщо у кого-то буде висока температура або ознаки ГРВІ, людей додатково перевірять", - говорять в Держприкордонслужбі.

В Україні через коронавирус взяли під контроль прикордонників

Західне регіональне управління Держприкордонслужби

У Черновецькому прикордонному загоні додали, що українці відповідально ставляться до нових методів безпеки. І охоче перевіряються.

"Ніяких проблем з тими, хто в'їжджає, не виникає, люди все розуміють. І я знаю випадки серед знайомих, які зараз за кордоном. Вони самі не збираються їхати сюди, тому що розуміють, що недалеко від їх районів є випадки захворювання на коронавірус . Адже людина може приїхати додому без симптомів, а виявиться носієм вірусу. Температура і симптоми можуть з'явитися на відразу. і наші земляки побоюються, що приїдуть сюди здоровими, потім вірус візьме гору, і вони заразять своїх родичів", – уточнив Сергій Бровко.

В Україні через коронавирус взяли під контроль прикордонників

Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Нагадаємо, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

"Вірус знайшли у чоловіка, який приїхав в Україну на машині з Румунії. Туди він прилетів з Італії, де зараз бушує епідемія Covid-19. Зараз чоловік госпіталізований. Контактних осіб трохи, вони все відомі епідеміологів, зараз вони перебувають в режимі самоізоляції", – повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Теги
вірус Державна прикордонна служба України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ВСУ еще надо взять под контроль...
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