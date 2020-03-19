З початку 2020 року в Україні виявлено 260 підозр на коронавірус, лабораторно підтверджені 16 випадків.
Про це у четвер, 19 березня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальні: Чернівецька – 10 випадків (1 летальний), Житомирська – 1 (летальний) випадок, Київська – 2 випадки, Донецька – 1 випадок, м. Київ – 2 випадки", – йдеться у повідомленні.
Коронавірус в Україні: МОЗ опублікувало свіжі дані
Страна
"Дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Протягом 18 березня до Центру надійшло 79 підозр на COVID-19 і було доправлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на COVID-19", – уточнили у Міністерстві охорони здоров'я.
Зазначається, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня у Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один з експрестестів показав наявність коронавірусу. Стало відомо, що народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" також заразився.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".