Коронавірус в Україні: МОЗ опублікувало свіжі дані

З початку 2020 року в Україні виявлено 260 підозр на коронавірус, лабораторно підтверджені 16 випадків.

Про це у четвер, 19 березня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальні: Чернівецька – 10 випадків (1 летальний), Житомирська – 1 (летальний) випадок, Київська – 2 випадки, Донецька – 1 випадок, м. Київ – 2 випадки", – йдеться у повідомленні.

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"Дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Протягом 18 березня до Центру надійшло 79 підозр на COVID-19 і було доправлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на COVID-19", – уточнили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня у Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один з експрестестів показав наявність коронавірусу. Стало відомо, що народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра" також заразився.

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