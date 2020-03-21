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21 березня • оновлено в 11:11
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Коронавірус в Україні: МОЗ опублікувало свіжі дані про заражених

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Станом на ранок суботи, 21 березня, коронавірус в Україні підтвердили у 41 людини.

За останню добу було зафіксовано 15 нових випадків COVID-19, повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 видужав)

  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)

  • Київська область – 3 випадки

  • Донецька область – 1 випадок

  • Дніпропетровська область – 2 випадки

  • Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний)

  • Львівська область – 1 випадок

  • Тернопільська область – 1 випадок

  • Харківська область – 1 випадок

  • Місто Київ – 3 випадки

Коронавірус в Україні: МОЗ опублікувало свіжі дані про заражених

Загалом в Україні від коронавірусу померли три людини, один пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Упродовж 21 березня Центр громадського здоров'я отримав 80 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року в Україні надійшло 450 повідомлень про підозру на коронавірус.

"МОЗ закликає: за перших симптомів респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте до сімейного лікаря. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, перший випадок зараження коронавірусом в Тернопільській області зафіксували у 57-річного чоловіка. Він виявився священнослужителем з міста Заліщики.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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