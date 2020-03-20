Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що в найближчий період в Україні триватиме поширення коронавірусу COVID-19 і зростання захворюваності.

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Його звернення було опубліковано пресслужбою МОЗ у п'ятницю, 20 березня. "Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше", – зазначив міністр.

Ілля Ємець МОЗ

Він підкреслив, що статистика інфікування в Україні менша, ніж у багатьох європейських країнах, "але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно". "Найважче попереду. Вірус буде ширитися", – попередив Ємець.

Він вказав на те, що медична система України значно слабша за європейські, і тому країні "буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії". Саме тому дотримання карантинного режиму важливе.

"Усі наші дії можуть бути марними, якщо кожен з вас не продемонструє свідомості та відповідальності. В цьому випадку все залежить від конкретних вчинків кожного з нас", – сказав Ємець.

"Як міністр охорони здоров’я, я наполягаю: залишайтеся вдома, мийте руки, тримайте дистанцію. Байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про стареньких родичів та не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань", – закликав Ємець.

Він додав, що, згідно зі статистикою, 20% усіх випадків захворювання є тяжкими та лише близько 3% пацієнтів потребують реанімаційних заходів.

"Наше завдання – убезпечити людей, що перебувають у групі ризику, а це люди похилого віку. Всі ми маємо виконувати правила, аби сповільнити поширення хвороби", – підсумував очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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