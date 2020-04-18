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18 квітня • оновлено в 12:41
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Марина Петік
Марина Петік
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Коронавірус навчився ховатися в організмі: з'ясувалося, чому ПЛР-тести обманюють

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Незважаючи на заявлену точність ПЛР-тестів на коронавірус, вони також не завжди дають правильний результат. Нюансів, як з'ясувалося, багато: від особливостей організму пацієнта до помилок у самій лабораторії.

Детальніше про це OBOZREVATEL розповіли фахівці. Виявляється, цей метод діагностики має свої похибки.

Коронавірус навчився ховатися в організмі: з'ясувалося, чому ПЛР-тести обманюють

Вірус ховається в клітинах

Вірусологиня Альбіна Мельник вказує, що результат лабораторного тесту може залежати від того, звідки у пацієнта взяли мазок на аналіз.

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"Зазвичай мазок беруть із носоглотки. Це правильно, якщо пацієнт заразився кронавірусом повітряно-крапельним шляхом. В такому разі у носоглотці вірус буде розмножуватися і його можна там знайти. Але якщо вірус потрапив в організм через шлунково-кишковий тракт? Або потрапив туди зовсім недавно і поки не виділяється? У такому разі вірус не знайдуть", – каже вона.

Результат залежить від того, звідки взяли аналіз

Результат залежить від того, звідки взяли аналіз

Також вірусологиня зазначає, що COVID-19 є незвичайним вірусом.

"Це дуже хитрий вірус. Він уже у клітинах людини оточує себе вакуолями (простір у центральній частині клітини, наповнений клітинним соком), які захищають його від впливу ззовні. На вірус в такому стані навіть інтерферон не діє. Там він розмножується, і поки звідти не вийде, його неможливо виявити. Тобто інфекція в організмі є, але виявити її ще не можна", – розповідає Мельник

Проблеми в лабораторіях

Ще однією причиною помилкового діагнозу при ПЛР-тесті можуть бути і проблеми під час взяття матеріалу на аналіз. "Якщо у людини багато слизу, то взятий матеріал треба добре обробити в лабораторії. Розчинити слиз, додати спеціальні розчини. Це не завжди вміють робити, оскільки багато фахівців пішло через розвал системи СЕС, а нових уже три роки не випускають", – повідомила експертка.

В лабораторіях можуть бути помилки

В лабораторіях можуть бути помилки

Лікар-інфекціоніст Дмитро Дудар також каже що результат ПЛР-тесту залежить від того, наскільки коректно взяли матеріал на дослідження.

"Якщо матеріал для аналізу відібрано некоректно, то результат може бути помилково-негативний. Наприклад, взяли недостатню кількість матеріалу або не додали фізіологічний розчин при транспортуванні в лабораторію", – зазначає лікар.

Матеріал для аналізу можуть взяти некоректно

Матеріал для аналізу можуть взяти некоректно

Крім того, за словами інфекціоніста, у ПЛР-тесту, як і у будь-якого методу дослідження, існує поріг чутливості. "Якщо концентрація вірусу в матеріалі менше за поріг чутливості, то результат буде хибно-негативний. Також можуть бути помилки в самій лабораторії. Наприклад, забруднення ззовні відібраного матеріалу. В такому разі результат буде хибно-позитивним", – зазначив він.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
Теги
вірус анализи тести
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