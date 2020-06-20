Ляшко назвав головну причину зростання захворюваності COVID-19 в Україні

В Україні посилять контроль за дотриманням підприємствами санітарних норм, оскільки їх порушення негативно вплинули на зростання захворюваності COVID-19.

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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко за результатами засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує сайт Міністерства охорони здоров'я.

Під час засідання експерти обговорили основні причини, які вплинули на зростання захворюваності, і заслухали регіони, в яких ускладнена епідситуація (Львівська, Рівненська, Закарпатська, Одеська, Київська області та столиця).

"Основна причина зростання – порушення санітарних заходів суб'єктами господарювання. Також на негативну динаміку захворюваності вплинуло недотримання правил при перевезеннях у міському, міжміському та міжобласному транспорті.

Для недопущення погіршення епідемічної ситуації та вимушеного посилення карантинних заходів буде посилено державний контроль", – підкреслив Ляшко.

Повідомляється, що контролюючі органи, спільно з органами місцевого самоврядування, повинні забезпечити проведення регулярних рейдових перевірок щодо дотримання суб'єктами господарювання правил карантину: режиму носіння масок, соціальної дистанції та заходів дезінфекції.

Держпродпотребслужба, зі свого боку, повинна посилити нагляд за дошкільними установами, закладами громадського харчування, фізичної культури і спорту, роботою ринків, закладів, які надають послуги з розміщення, об'єктами торгівлі.

Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити виділення додаткового транспорту для недопущення скупчення людей.

"Медичні працівники, спільно з Національною поліцією, повинні посилити заходи з розслідування та відстеження контактних осіб. Протягом декількох місяців пандемії COVID-19 у більшості областей налагодилося дуже добра співпраця", – додав Ляшко.

Засідання комісії. moz.gov.ua

Нагадаємо, станом на ранок 20 червня в Україні офіційно підтверджено 35 825 випадків коронавірусної інфекції. Із них 841 було виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 994 особи (+9 за добу), при цьому повністю побороли хворобу 16 406 пацієнтів (+373).

Статистика COVID-19 в Україні. РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, реанімаційні відділення в опорних лікарнях на Закарпатті переповнені інфікованими пацієнтами.