Карантин в Україні через коронавірус: лікарка пояснила нюанси

Лікарка-інфекціоністка, завкафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська заявила, що запроваджувати карантин в Україні через епідемію коронавірусу COVID-19 не слід, але необхідно обмежити в'їзд людей з країн, де вірус поширений.
"Для карантину у нас поки що немає підстав. У нас один хворий. На підставі чого ми будемо його запроваджувати?" – сказала вона у коментарі OBOZREVATEL.
Водночас лікарка наголосила, що в Україні слід вживати заходів, щоб не допустити поширення вірусу. "Ймовірно, варто вводити обмежувальні заходи. Закривати кордон на в'їзд з країн поширення вірусу", – припустила вона.
На думку Голубовської, питання скасування спортивних змагань, концертів та інших масових заходів – "це все дуже індивідуально". "Все залежить від масовості, від того, хто приїздить тощо. Необхідно розробити чіткий механізм на рівні держави і дати рекомендації", – сказала лікарка.
Коронавірус
Як писав OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Інфікована людина приїхала в Україну на машині з Румунії. Перед цим вона відвідувала Італію.
10 березня в Чернівцях госпіталізували п'ятьох осіб із підозрою на коронавірус.
11 березня Кабінет міністрів на засіданні розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.
Станом на 10 березня коронавірус дістався двох популярних курортів – про перші випадки зараження заявили у Туреччині і на Ямайці.
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