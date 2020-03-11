Карантин в Україні через коронавірус: лікарка пояснила нюанси

Лікарка-інфекціоністка, завкафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська заявила, що запроваджувати карантин в Україні через епідемію коронавірусу COVID-19 не слід, але необхідно обмежити в'їзд людей з країн, де вірус поширений.

"Для карантину у нас поки що немає підстав. У нас один хворий. На підставі чого ми будемо його запроваджувати?" – сказала вона у коментарі OBOZREVATEL.

Водночас лікарка наголосила, що в Україні слід вживати заходів, щоб не допустити поширення вірусу. "Ймовірно, варто вводити обмежувальні заходи. Закривати кордон на в'їзд з країн поширення вірусу", – припустила вона.

На думку Голубовської, питання скасування спортивних змагань, концертів та інших масових заходів – "це все дуже індивідуально". "Все залежить від масовості, від того, хто приїздить тощо. Необхідно розробити чіткий механізм на рівні держави і дати рекомендації", – сказала лікарка.

Коронавірус

Як писав OBOZREVATEL:

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