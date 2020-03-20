Коронавірус в Україні: лікарка розповіла, кому можна не носити маски

Медичні маски не захищають здорових людей від коронавірусу COVID-19, тому носити їх повинні тільки хворі.

Про це в ефірі ObozTV розповіла сімейна лікарка Віта Олещенко, коментуючи карантин в Україні.

Лікарка зазначила, що маску треба надягати на хвору людину, а не на здорову "для профілактики". За її словами, така маска пропускає "все на світі", крім пилу.

"Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Крапля повинна впасти вам на дихальні шляхи - в ніс або в рот. Хтось має на вас чхнути або кашлянути, і заразить вас. Якщо ж людина, яка кашляє і чхає, носить маску, то вона кашляє в неї, такі крапельки зупиняються і не потрапляють на дихальні шляхи інших здорових людей", - розповіла Олещенко.

За її словами, "маску, по суті, можна і не носити, якщо ви не хворі".

Лікарка також зазначила, що на різних поверхнях - столах, поручнях, стільцях - вірус може зберігатися і не гинути близько п'яти діб.

"Треба розуміти, що руки теж треба мити з милом. Не обов'язково скуповувати ті антисептики по тисячі гривень, які залишилися в аптеці "найнижчих цін". Треба мити носа, тому що у нас там волосинки ростуть, які зупиняють віруси, пил і бактерії на рівні слизової передньої камери носа. Якщо все це робити, можна захиститися", - пояснила Олещенко.

5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сімейна лікарка Віта Олещенко розповіла, що мають робити люди, які відчули у себе симптоми коронавірусу.

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