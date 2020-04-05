Коронавірус в Україні: підтверджено 1251 випадок, 32 людини померли

Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок зараження коронавірусом – із них 32 летальні, водночас 25 пацієнтів одужало. Всього за добу COVID-19 діагностували у 156 нових пацієнтів, серед яких 12 дітей.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Із них до закладів охорони здоров’я було госпіталізовано 55 осіб, всі хворі не перебувають у важкому стані. Про це на брифінгу в неділю повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо ми подивимося статистику, як країни проходять шлях від 100 до 1000 чи 1200 випадків, як у нас сьогодні, то можна сказати ось що: Італія цей шлях пройшла за шість днів, Іспанія за сім, США за вісім, а Україна за 9 днів", – підкреслив він.

Зокрема, коронавірусна хвороба виявлена в таких регіонах країни:

Вінницька область – 75 випадків;

Волинська область – 19 випадків;

Дніпропетровська область – 14 випадків;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 28 випадків;

Запорізька область – 39 випадків;

Івано-Франківська область – 105 випадків;

Кіровоградська область – 37 випадків;

м. Київ – 225 випадків;

Київська область – 82 випадки;

Львівська область – 15 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 26 випадків;

Полтавська область – 9 випадків;

Рівненська область – 38 випадків;

Сумська область – 49 випадків;

Тернопільська область – 160 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 10 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Чернівецька область – 220 випадків;

Черкаська область – 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);

Чернігівська область – 7 випадків.

Зазначається, що дані щодо ситуації із поширенням захворювання на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя – відсутні.

За словами Ляшка, нині смерті від COVID-19 зафіксовані вже в 11 регіонах країни. Майже всі ці люди мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб наявні поєднанні хвороби. Тоді як у Миколаївській області все ще немає підтверджених випадків, хоча всі підозри тестуються.

Головний санітарний лікар додав, що загалом нині в медустановах проходять лікування від коронавірусу 624 людини, серед яких 30 дітей. Водночас 18 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Ляшко підкреслив, що 55% всіх хворих на коронавірус в Україні – це жінки. Він також зазначив, що у всіх померлих в країні від пневмонії відтепер теж беруть зразки для ПЛР-тесту на COVID-19.

"МОЗ та інші структури сформували чотири групи, які будуть їздити областями і перевіряти медичні установи, а також давати поради. Ще ми підготували рекомендації для санітарно-пропускних пунктів, які скоро з'являться у всіх областях для обмеження мобільності населення", – сказав Ляшко.

Відомо також, що станом на ранок 5 квітня до Центру громадського здоров’я надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Тоді як загалом із початку 2020 року – 5493.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 4 квітня, в Києві підтвердили 31 новий випадок захворювання коронавірусом COVID-19, з них один летальний. Всього в столиці зафіксували 245 випадків зараження.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!