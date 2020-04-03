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3 квітня • оновлено в 17:59
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Коронавірус в Україні: "Група Венето" розпочала виготовлення захисного спецодягу

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Один з найбільших виробників якісних ортопедичних матраців та м’яких меблів - "Група Венето" - долучився до протидії поширенню коронавірусу в Україні. Потужності підприємства було екстренно переобладнано під виробництво захисного спецодягу.

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"У найкоротші терміні ми переобладнали частину нашого виробництва, аби мати можливість виготовити захисні комбінезони та екрани для обличчя. Усі складові виробів – високоякісна сировина та матеріали", - коментують у" Венето".

Як розповіли у компанії, захисні екрани для обличчя універсального розміру 24х20 см виготовлятимуть з якісного полікарбонату та каучуку.

Коронавірус в Україні: "Група Венето" розпочала виготовлення захисного спецодягу

А захисні комбінезони з капюшонами зі 100% поліестеру шитимуть у трьох розмірах: 48-50 (для зросту 164-172 см), 52-54 (для 172-180 см) та 56-58 (180-188 см).

Коронавірус в Україні: "Група Венето" розпочала виготовлення захисного спецодягу
Коронавірус в Україні: "Група Венето" розпочала виготовлення захисного спецодягу
Коронавірус в Україні: "Група Венето" розпочала виготовлення захисного спецодягу

Наразі на потужностях "Групи Венето" розпочалося виробництво першої партії захисного одягу. Більшу частину цієї партії у компанії обіцяють передати у якості благодійної допомоги – для захисту робітників підприємств та виробництв різних галузей. Зокрема, тих, які не можуть припинити роботу на час карантину.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
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