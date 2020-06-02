Коронавірус в Україні дістався МОЗ: зафіксовано перший випадок

В апараті Міністерства охорони здоров'я України 1 червня було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусною хворобою COVID-19.

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Про це під час брифінгу 2 червня заявив очільник МОЗ Максим Степанов, запевнивши, що у відомстві вже вжили всіх необхідних заходів для недопущення розповсюдження хвороби у колективі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус

"Одразу, відповідно до затверджених нами алгоритмів, було виявлено коло контактних осіб, з якими контактував цей працівник, була встановлена кількість цих людей. Сьогодні проведені відповідні тестування. Якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію", – розповів міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 2 червня кількість заражених COVID-19 в Україні досягла 24 340 (+328 за добу). Хвороба вже встигла забрати життя 727 осіб, водночас одужати вдалося 10 078 пацієнтам.

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