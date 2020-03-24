Коронавірус привів до екстрених заходів: дані щодо України та світу на 24 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус уразив уже більш 381 тисячі осіб по всьому світу і проник у 180 країн. Особливо активною пандемія виявилася в Європейському союзі і США, в той час, як у Китаї пішла на спад.

В Україні, де офіційно підтверджені 73 випадки зараження і ще сотні під підозрою, ввели обмеження. У Києві з понеділка, 23 березня, повністю зупинився громадський транспорт. Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня, попередньо він триватиме до 3 квітня. Крім того, в регіонах, де знайшли коронавірус, введений режим надзвичайної ситуації.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус привів до екстрених заходів: дані щодо України та світу

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Що важливо знати про коронавірус

У світі заражені вже більше 381 тисячі осіб, більше 16 550 – померли. Вилікуватися вдалося понад 101 500 пацієнтів. Загальна кількість інфікованих у світі зросла більш ніж удвічі за тиждень.

В Україні офіційно підтверджено 73 випадки зараження. Померли вже 4 особи. У мережу регулярно з'являються дані про нових хворих.

У ВООЗ заявили, що пандемія прискорилася і перемогти її вийде тільки самоізоляцією.

В Італії трохи знизилася смертність – за добу +601 летальний випадок.

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Головне за 24 березня

1:55 – У Мадриді вирішили зберігати тіла померлих від коронавірусу на ковзанці торгового центру "Льодовий палац".

1:40 – Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко висловив бажання посилити контроль за громадянами на карантині через мобільні телефони.

1:26 – В Італії від COVID-19 вилікували "нульового пацієнта", 38-річного чоловіка.

1:24 – У Тернопільській області підтверджено другий випадок зараження коронавірусом. Чоловік перебував на похороні разом з іншим хворим.

1:22 – СБУ викрила зловмисників, які розповсюджували фейки про коронавірус в Україні. Це 38 осіб, деякі з них отримували завдання з Росії.

1:21 – Великобританія ввела суворий карантин, який передбачає штрафи за порушення.

Громадянам заборонено виходити на вулицю за винятком крайніх і чітко обумовлених випадків. Будь-які громадські збори в кількості більше двох осіб заборонені, якщо це не члени однієї сім'ї.

1:19 – Український боєць MMA і ветеран АТО Роберт Воробйов, який зараз перебуває в Таїланді, не може повернутися додому через заборону на перельоти, введену в країні.

00:34 – У НАТО повідомили, що отримали запит від Збройних сил України на надання міжнародної допомоги в боротьбі з COVID-19.

00:28 – Більше 101,5 тисяч осіб з різних країн вилікувалися від нового коронавірусу.

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