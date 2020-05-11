Розтини на вулиці й пакети на ногах: АР опублікувало фоторепортаж із лікарень України

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11 травня • оновлено в 21:21
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АР опублікувало фоторепортаж із перевантажених у пандемію лікарень України

9.3т
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Система охорони здоров'я України перевантажена через коронавірус, незважаючи на те, що хід пандемії COVID-19 у країні відносно легкий.

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Про це повідомляється в матеріалі американського інформагентства Associated Press, кореспондент якого відвідав Україну й підготував фоторепортаж з українських лікарень.

Медик в лікарні Почаєва

Медик в лікарні Почаєва

Фото: AP; Євген Малолєтка

Журналісти описали медичних працівників у саморобних захисних масках і костюмах з поліетиленовими пакетами поверх взуття, лікарні, розраховані на 150 пацієнтів із коронавірусом, які приймають 250.

Крім того, в деяких лікарняних моргах, як пише агенство, відсутня система фільтрації, що змушує лікарів проводити розтини "зовні, під деревами", а не в лікарнях.

Патологоанатоми в спеціальних костюмах біля тіла людини, яка померла від коронавірусу, під моргом однієї з лікарень у Тернополі

Патологоанатоми в спеціальних костюмах біля тіла людини, яка померла від коронавірусу, під моргом однієї з лікарень у Тернополі

Фото: AP; Євген Малолєтка

Найбільш проблемна ситуація, як зауважив кореспондент, у місті Чернівці, де статистика захворюваності досить висока.

"Моя душа кричить. У нас дефіцит медичного обладнання та засобів індивідуального медичного захисту. Як наслідок, ми заражаємося", – розповів анестезіолог Чернівецької обласної лікарні Микола Шарахліцький.

Лікарі готують пацієнта з коронавірусом до рентгену легень у відділенні інтенсивної терапії в обласній лікарні в Чернівцях

Лікарі готують пацієнта з коронавірусом до рентгену легень у відділенні інтенсивної терапії в обласній лікарні в Чернівцях

Фото: AP; Євген Малолєтка

Завідувач відділенням інтенсивної терапії цієї ж лікарні Костянтин Дронь заявив, що медикам "не вистачає всього".

"Я не думаю, що хоча б одна лікарня в Україні має все, що потрібно", – сказав він.

Дезінфікуючий коридор до відділення інтенсивної терапії в обласній лікарні в Чернівцях

Дезінфікуючий коридор до відділення інтенсивної терапії в обласній лікарні в Чернівцях

Фото: AP; Євген Малолєтка

Чернівці

Чернівці

Фото: AP; Євген Малолєтка

Терапевт із міста Почаїв, 51-річний Іван Венжінович, зі свого боку стверджує, що "сімейні лікарі самоусунулися від вирішення проблеми".

"Вони не відвідують пацієнтів, а дають консультації телефоном. Усі бояться заразитися коронавірусом", – розповів лікар.

У самому Почаєві немає фахівців з інфекційних захворювань. Один із них звільнився, а інший на самоізоляції після діагностованого коронавірусу.

"Всі люди втекли, а ті, хто залишився, працюють на межі своїх сил через цю реформу", – сказав Венжінович.

Літня жінка з коронавірусом дихає за допомогою кисневої маски в лікарні Почаєва

Літня жінка з коронавірусом дихає за допомогою кисневої маски в лікарні Почаєва

Фото: AP; Євген Малолєтка

Лікарі також розповіли АР, що побоюються послаблення карантину з 11 травня. "Ви можете бачити сумну картину нашої "готовності", і це відбувається на четвертому місяці епідемії", – зазначив патологоанатом із Тернополя Олег Стецюк.

Медики, за його словами, не отримують "ні копійки на поліпшення санітарних умов".

Стецюк розповів, що носить на роботі жовтий захисний костюм, який йому зробив друг, що шиє взуття.

Біля одного з моргів у Тернополі

Біля одного з моргів у Тернополі

Фото: AP; Євген Малолєтка

"Україна була повністю не готова до епідемії. Досі велике питання, чи готова вона зараз", – додав лікар.

Що стосується розтинів на вулиці, то він пояснив, що йому відмовили в проханні потавити намет біля будівлі, посилаючись на брак коштів. У самому морзі система вентиляції не працює.

Патологоанатоми знімають костюми для захисту від коронавірусу біля моргу в Тернополі

Патологоанатоми знімають костюми для захисту від коронавірусу біля моргу в Тернополі

Фото: AP; Євген Малолєтка

"Сумно і страшно, що мені доводиться думати не про своїх пацієнтів, а про те, як не померти з голоду, як оплатити свою квартиру та прогодувати сім'ю", – зазначив 38-річний лікар Ігор Фельдман із Чернівців.

Агенство зазначило, що він, будучи фахівцем із 15-річним стажем, заробляє близько 4700 гривень на місяць.

У матеріалі також згадується корумпована економіка й виснаження бюджету країни війною з підтримуваними Росією найманцями.

Чернівці

Чернівці

Фото: AP; Євген Малолєтка

Почаїв

Почаїв

Фото: AP; Євген Малолєтка

Лікар з Почаєва

Лікар з Почаєва

Фото: AP; Євген Малолєтка

Робота зі зразками для ПЛР-тесту на COVID-19 у лікарні Тернополя

Робота зі зразками для ПЛР-тесту на COVID-19 у лікарні Тернополя

Фото: AP; Євген Малолєтка

Лікар в Заліщиках

Лікар в Заліщиках

Фото: AP; Євген Малолєтка

Медсестра за роботою в лікарні в Чернівцях

Медсестра за роботою в лікарні в Чернівцях

Фото: AP; Євген Малолєтка

Медсестра поруч із Почаївською Лаврою

Медсестра поруч із Почаївською Лаврою

Фото: AP; Євген Малолєтка

Пожежні в захисних костюмах розпорошують хлор перед лікарнею в Почаєві

Пожежні в захисних костюмах розпорошують хлор перед лікарнею в Почаєві

Фото: AP; Євген Малолєтка

Похорон 71-річного Семена Мучки, який помер від коронавірусу, на кладовищі в Криниці

Похорон 71-річного Семена Мучки, який помер від коронавірусу, на кладовищі в Криниці

Фото: AP; Євген Малолєтка

Розтини на вулиці й пакети на ногах: АР опублікувало фоторепортаж із лікарень України

Фото: AP; Євген Малолєтка

Розтини на вулиці й пакети на ногах: АР опублікувало фоторепортаж із лікарень України

Фото: AP; Євген Малолєтка

Інфікований коронавірусом пацієнт у Чернівцях

Інфікований коронавірусом пацієнт у Чернівцях

Фото: AP; Євген Малолєтка

Лікарня в Малині

Лікарня в Малині

Фото: AP; Євген Малолєтка

Лікарня в Малині

Лікарня в Малині

Фото: AP; Євген Малолєтка

Почаїв

Почаїв

Фото: AP; Євген Малолєтка

Результати рентгенологічного дослідження легенів 5-річної дівчинки в лікарні в Чернівцях

Результати рентгенологічного дослідження легенів 5-річної дівчинки в лікарні в Чернівцях

Фото: AP; Євген Малолєтка

Лікар йде по коридору в відділенні інтенсивної терапії в обласній лікарні в Чернівцях

Лікар йде по коридору в відділенні інтенсивної терапії в обласній лікарні в Чернівцях

Фото: AP; Євген Малолєтка

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 11 травня послабили карантин, і в деяких містах люди масово вийшли на вулиці без масок і соціальної дистанції. З'явилися фото та відео.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
інфекція хвороба вірус лікарі фотографии
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Они не посещают пациентов, а дают консультации по телефону..." // По медреформе семейные врачи не посещают и не будут посещать больных, а не из-за вируса. Американская модель медицины не предполагает посещение больных на дому, поэтому когда ее внедряли в Украине была заминка с выпиской больничных т к их в штатах нет и в Украине добавили или добавляют в КЗоТ все эти бесплатные три дня по звонку на работу, чтобы подстроиться под штаты. За модель медицины точно знаю тому как в штатах у моей внучки вот так семейная врач по телефону прозевал восполение лёгких, и эта со страховкой!
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