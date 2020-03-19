1. Первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта. С тех пор на обсервацию направлено около 2500 человек, у которых было подозрение на коронавирус и которые контактировали с зараженными, но только у 16 человек вирус диагностирован. Зараженные - те, кто приехал из-за границы и их близкие люди.

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2. За 3-19 марта от коронавируса умерло 2 человека. За 2-19 марта от гриппа умерло 12 человек. Всего с начала сезона респираторных заболеваний от осложнений, связанных с острой респираторной вирусной инфекцией умерло 66 человек. Превышения обычного уровня смертности не происходит, обычный осложненный грипп для людей из группы риска по-прежнему более опасен.

3. Новый коронавирус распространяется медленно, в отличие от гриппа. За две недели со 2 по 19 марта заболело с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция 415 тысяч украинцев. То есть 527 человек на 100 тысяч населения. Это по нормам Минздрава не считается эпидемией, хотя на 20% это превышает минимальный эпидемический порог. Основная масса заболевших гриппом - дети, это 66% заболевших.

4. Все умершие от гриппа и от коронавируса не имели прививок от ОРВИ.

5. Китай остановил эпидемию коронавируса, 18 марта в эпицентре эпидемии не выявлено новых случаев заражения, а всего в стране выявлено 13 новых случаев, 12 из которых завезли из-за рубежа.

6. Новое лекарство фавипиравир, разработанный японской компанией Fujifilm, было применено для лечения 340 больных коронавирусом в Китае. Пациенты, которым давали лекарство в Шэньчжэне, вылечились от коронавируса в течение четырех дней после того, как их тесты дали положительный результат. Для сравнения, больные COVID-19 излечивались за 11 дней, если не принимали этот препарат. Рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов.

7. Тесты на коронавирус уже массово завезены в Украину и государством и частными клиниками, тестирование в Киеве в частных клиниках стоит максимально до 2200 гривен, но тесты можно получить и в государственных больницах

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