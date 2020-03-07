Коронавірус у Раді? Кого, крім Медведчука та Волошина, повинні ізолювати та чи можуть закрити парламент

Нардеп від Опозиційної платформи "За життя" Олег Волошин у кінці лютого контактував із зараженим коронавірусом французьким колегою. Після цього український політик приїхав до парламенту і весь день просидів у залі засідань, активно роздавав інтерв'ю наближеним до Віктора Медведчука телеканалам.

Тепер, згідно з китайським протоколом, екстрено ізолювати повинні не тільки Волошина, але і фракцію ОПЗЖ, деяких "слуг народу", родичів, друзів політика і навіть працівників ЗМІ.

Про те, кого за правилами повинні ізолювати через підозри на коронавірус, і як нардеп від Опоплатформи поставив під загрозу стабільну роботу майже всієї влади України, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто в зоні ризику?

Всесвітня організація охорони здоров'я зробила висновок, що найбільша небезпека заразитися коронавірусом при контакті з людиною на відстані до 6 футів (1,8 метра). Якщо Волошин виявиться зараженим, він легко міг передати вірус не тільки своїм однопартійцям, а й навіть "слугам народу".

Нижче – схема розсадження парламентаріїв. Місце, позначене хрестом – крісло Волошина. Синій сектор – ОПЗЖ, зелений – "Слуга народу". З огляду на те, що 5 березня Рада засідала більше 8 годин, і весь цей час Волошин спілкувався з однопартійцями, "небезпечна зона" може бути куди більшою.

Поруч із Волошиним перебувають його колеги по фракції: Ілля Кива, Григорій Мамка, Нестор Шуфрич, Віктор Медведчук, Вадим Рабинович. Саме вони найбільше ризикують заразитися від свого товариша. Крім цього, недалеко сидять позафракційний Олесь Довгий і представник "За Майбутнє" Ярослав Дубневич.

Що цікаво, серед таких людей можуть опинитися і журналісти афілійованих із Віктором Медведчуком телеканалів. Наприклад, як видно на записі, 4 березня Волошин спілкувався з журналістами Newsone, ZIK та 112-го телеканалу. Кожен із працівників зазначеного ЗМІ протягом десятка хвилин перебував на відстані менше 1,8 метра до політика. А після ці ж журналісти повернулися до своїх редакцій.

Правда, якщо в Олега Волошина все-таки діагностують коронавірус, згідно з китайським протоколом, за прикладом інших установ і підприємств, спостерігати і навіть обмежити повинні всіх, хто перебував із ним в одному приміщенні і близько контактував за час інкубаційного періоду.

Так, і Опозиційна платформа "За Життя", і близькі до них журналісти, повинні не просто стежити за станом свого здоров'я, а й хоча б два тижні (а краще 21 день) відсидітися вдома, щоб не ставити під загрозу життя оточуючих.

Намагався приховати небезпеку?

Олег Волошин іще в кінці лютого активно ділився в соцмережах результатами своєї зустрічі з французьким політиком Жаном-Люком Райтцером. Але, коли з'ясувалося, що в останнього коронавірус, український нардеп не просто прийшов на роботу в парламент, чим поставив під загрозу здоров'я всіх своїх колег, але і видалив пости зі згадуванням візиту в Париж (скріншот нижче).

Що цікаво, згідно зі 133 ст. ККУ, за умисне зараження невиліковним вірусом загрожує до двох років позбавлення волі. Якщо хто-небудь із колег Волошина заразиться і при цьому виявиться, що політик знав про ризики і все одно проігнорував усі норми безпеки, його також можна притягнути до відповідальності. Як мінімум політичної.

Після Волошин стверджував, що пройшов усі тести на респіраторні захворювання і виявився здоровий. Але на коронавірус у той момент його ніхто не перевіряв. А те, що жодних симптомів у нього немає, ще не говорить, що він не є носієм вірусу в легкій формі. Як ідеться в доповідях ВООЗ, близько 80% випадків захворювання проходить без ускладнень. Людина може навіть не запідозрити, що є носієм страшного захворювання. І якщо він заразить при цьому будь-кого з групи ризику (наприклад, більш старшого співрозмовника), той ризикує отримати важку форму і навіть померти.

Також коронавірус може передавати через предмети (ручки дверей) і кал. Як написала нардепка Вікторія Сюмар, Волошин залишив зал і пішов тільки після втручання спікера і секретаря РНБО.

Тоді в залі перебував Кабінет міністрів практично в повному складі, президент країни, сотні журналістів на балконі. Волошин міг спровокувати спалах захворювання і паралізувати і виконавчу, і законодавчу гілки влади.

Раду повинні закрити, а нардепів і журналістів відправити в обсервацію?

Компанія Samsung після випадку коронавірусу у свого співробітника зупинила цілий завод. Усі приміщення обробили дезинфікуючим засобом, а співробітників відправили по домівках із рекомендацією не виходити з приміщення і кілька разів на день вимірювати температуру.

Згідно з протоколом, того, хто підозрюється на коронавірус, повинні доставити спеціально обладнаним транспортом у лікарню (Волошин їхав самостійно), всіх, із ким він контактував після можливого зараження – ізолювати вдома і щодня перевіряти температуру.

Наприклад, у Чернівцях хворого на коронавірус госпіталізували, а всіх, із ким він контактував, змусили сидіти вдома два тижні. А враховуючи, що недавно Китай переглянув тривалість інкубаційного періоду, небезпека може тривати до 21 дня.

У цій ситуації керівництво Верховної Ради і РНБО також має виконати медичний протокол і обстежити всіх, хто був поруч із Волошиним, обробити приміщення і закрити Раду до з'ясування обставин.

Справа в тому, що в Олександрівці беруть тільки первинні аналізи (про що свідчить довідка, вчора опублікована Волошиним), розширеними займається спеціальна лабораторія, яка працює за не дуже напряжним графіком).

Для того, щоб цей графік переглянути, треба було вмикати секретаря РНБО Данілова і нового главу МОЗ Ємця.

Журналістка Соня Кошкіна в своєму телеграм-каналі пише, що деякі нардепи вже влаштували собі добровільний карантин. При цьому аналізів на сам коронавірус досі немає – в Олександрівській лікарні, де перебуває Волошин, зробили тільки загальні тести на ГРВІ. А ось на коронавірус результати, можливо, будуть тільки сьогодні. "Покищо деякі члени ОПЗЖ, які близько спілкувалися з Волошиним в останні дні, добровільно влаштували собі домашній карантин", – написала журналістка.

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