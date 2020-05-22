Спалах COVID-19 в Одеській міськлікарні: стало відомо, як у "непрофільну" установу потрапив коронавірус

Одеську міську лікарню №10, де стався спалах коронавірусу, не включали до списку опорних медичних установ, куди мають спрямовуватися люди з підозрою на COVID-19.

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Лікарню разом із 8-ї та 11-ї ще на початку пандемії вивели в резерв щодо COVID-19, пише "Думская".

Згідно із затвердженим мерією та ОДА планом, до боротьби з новою інфекцією міськлікарні №8, 10 і 11 повинні були залучити тільки в крайньому випадку – якщо опорні будуть не справлятися з кількістю пацієнтів.

Однак, з коронавірусом 10-а лікарня "познайомилася" раніше від інших клінік міста, за винятком профільної інфекціонки, пише видання.

31 березня діагноз COVID-19 підтвердили у пацієнтки, яка пролежала там кілька днів з двобічною пневмонією. Вона стала 11-ю хворою в регіоні. У клініку її привезли з 8-ї лікарні, де жінка перебувала в загальній палаті.

COVID-19 в Одеській міській лікарні №10 Колаж

У той час міська лікарня не була забезпечена засобами захисту. "У "десятці" з захистом дуже погано. Можна сказати, нуль. Те, що дало місто, чомусь не видали. Вони не були опорною, тому не потрапили в поле нашого зору", – розповідала керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножовнікова.

За її словами, вже 18-19 травня волонтери передали МКБ 1200 респіраторів класу FFP2 і 400 респіраторів FFP3.

"Коли вантажили респіратори, нянечка запитала: "Так що, більше ми самі маски не купуємо?" – згадала Ножовнікова.

Волонтери передають засоби захисту в лікарню dumskaya.net

На умовах анонімності всі опитані співробітники лікарні розповіли "Думской", що із засобів захисту в медиків були тільки прості хірургічні маски. Причому купували вони їх за свій рахунок.

"Безкоштовно нам роздали маски всього один раз", – сказала одна з медсестер.

Хоча офіційно такої статистики немає, джерела видання також стверджують, що насправді кількість хворих медиків у 10-й лікарні зашкалює. Нібито захворіли майже 90% персоналу, практично всі знаходяться вдома на самоізоляції.

"Серед них – літній лікар у дуже важкому стані, він удома, розуміє, що шансів немає, і вирішив за краще залишитися в рідних стінах", – сказав співробітник клініки.

Волонтери передають засоби захисту в лікарню dumskaya.net

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно від коронавірусу загинув Максим Білинов, реаніматолог Одеської міської лікарні. За день до смерті лікаря його рідні звернулися за допомогою до благодійного фонду, бо в медустанові не вистачало ліків.