Коронавірус в "ЛНР": журналістка розповіла про жалюгідну ситуацію

Незважаючи на те, що в деяких українських ЗМІ поширилася інформація, що нібито у жінки на окупованих Росією територіях Донбасу підозрюють коронавірус, в ОРДЛО про епідемію не говорять ні медіа, ні місцеві жителі.

Однак значно страшнішим, ніж чутки про COVID-19 на окупованих територіях, може бути стан медицини в псевдореспубліці. Про це заявила журналістка з Луганська Анна Восточна в своїй статті на "УП.Життя".

"Ось із чим у "республіці" справді добре складається ситуація, то це з коронавірусом. Він настільки далекий від Луганська, що новини ці хоч і страшні, але не більше, ніж тема виверження якогось далекого й дотепер невідомого нам вулкана", – переконана вона.

У "ЛНР" жалюгідна ситуація з медициною

За словами луганки, якщо говорити про медицину, то це один із тих аспектів, заради якого до міста повертаються ті, хто давно виїхав звідси, до того ж не приховуючи цього.

"Для місцевих частота відвідування лікарні залишилася колишньою, а ось ті, хто виїхав, приїздять і встигають за лічені дні обійти фахівців, здати аналізи, отримати призначення й далі взаємодіяти по Skype чи Viber, коригуючи схему лікування", – розповідає журналістка.

Водночас зазначає, що місцевим таких медичних послуг добитися не так просто. Люди ж розуміють, що насправді біда криється в якісних фахівцях.

"Потрібно вам конче показатися лікарю – йдете навмання до того, хто обслуговує ваш район. Без будь-яких знайомств. І розумієте, що краще б потерпів іще й підняв би всі зв'язки, тому що ось так просто потрапити до хорошого фахівця – велике щастя", – говорить Восточна.

Вона додала, що в Луганську не рідкість, коли вузьких фахівців немає в принципі. Крім цього, в місцевих аптеках рідко можна знайти потрібні ліки, а ті, що є, всі без винятку "російські".

"Всі ліки я купую в Україні. Їх несуть друзі та друзі друзів, тому що в такому разі діє негласна схема взаємодопомоги. Дуже часто мені приносили препарати без упаковок, заховані за підкладку пальто і курток незнайомих людей. Так було нести легше і, якби ці ліки знайшли, виглядали б вони ніби куплені для себе", – додала луганка.

Вона також зізналася, що у неї, як і раніше, залишається страх не знайти лікаря або препаратів, якщо це терміново знадобиться. Крім цього, в Луганську справді стали багато і часто вмирати люди. Буквально всі говорять про те, що причиною тому війна, стреси, загострення хронічних хвороб, інсульти. Але водночас між собою місцеві наводять негласну статистику про те, що психіатрії переповнені, також дуже багато ранніх виявлений онкозахворювань і гіпертонії.

"І серед дуже близького кола людей багато тих, хто помер раптово, різко, всупереч віку й загальному стану здоров'я. Тому цей страхітливий коронавірус занадто далекий від нас – значно ближче те, що вбиває швидше і страшніше останні п'ять років", – підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ввела тимчасові обмеження на пропуск людей із окупованих районів Донецької та Луганської областей через поширення респіраторних захворювань, збудником яких може бути коронавірус COVID-19.

За даними української розвідки, на території Росії в українця з російським паспортом виявили симптоми коронавірусу COVID-19. Його збираються відправити на Донбас.

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