Запідозрили коронавірус: з'явилися нові деталі про стан настоятеля Київо-Печерської лаври

Настоятель Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь), який здав тест на коронавірус COVID -19, станом на ранок 6 квітня почувається набагато краще.

"У нього було легке нездужання, зараз він почуває себе добре", – розповів OBOZREVATEL глава Інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент (Вечеря).

"Температури немає, ніяких ознак застуди немає", – уточнив він.

Митрополит Павло

У той же час митрополит повідомив, що в зв'язку з підозрою на коронавірус настоятель лаври "здав аналізи, днями повинні бути результати". Одночасно аналізи здали ще кілька ченців, у яких спостерігалися симптоми, що насторожують.

Як писав OBOZREVATEL:

У Києво-Печерській лаврі підтвердили, що їх настоятель, митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) пройшов тест на коронавірус COVID-19.

Власні джерела OBOZREVATEL повідомили про те, що результат тесту митрополита Павла вже отримано, і він позитивний.

На брифінгу 6 квітня міський голова міста Києва Віталій Кличко сказав: "4 випадки захворювання в Києво-Печерській лаврі", не уточнивши, чи є серед цих людей митрополит Павло.

Раніше глава РПЦ, патріарх Кирил назвав коронавірус "милістю Божою", заявивши, що поширення в світі пандемії допоможе людям усвідомити крихкість цивілізації і підштовхне їх до віри у Всевишнього.

МВС закликало представників різних релігійних організацій проводити богослужіння в режимі онлайн в зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

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