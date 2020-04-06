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6 квітня • оновлено в 13:02
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Запідозрили коронавірус: з'явилися нові деталі про стан настоятеля Київо-Печерської лаври

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Настоятель Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь), який здав тест на коронавірус COVID -19, станом на ранок 6 квітня почувається набагато краще.

"У нього було легке нездужання, зараз він почуває себе добре", – розповів OBOZREVATEL глава Інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент (Вечеря).

"Температури немає, ніяких ознак застуди немає", – уточнив він.

Митрополит Павло

Митрополит Павло

У той же час митрополит повідомив, що в зв'язку з підозрою на коронавірус настоятель лаври "здав аналізи, днями повинні бути результати". Одночасно аналізи здали ще кілька ченців, у яких спостерігалися симптоми, що насторожують.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Особи
Климент (Вечеря) Митрополит Павло (Лебідь)
Місце
Україна Київ
Теги
Києво-Печерська Лавра УПЦ МП
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