Как "борются с эпидемией" в аннексированном Крыму?

В начале мая российский глава Крыма Сергей Аксенов посетовал, что в период распространения новой коронавирусной инфекции на полуостров продолжают приезжать туристы из других регионов России, которые размещаются в незарегистрированных частных миниотелях на побережье. В ходе заседания оперативного штаба по противодействию эпидемии Аксенов призвал людей "не гнаться за заработком и легализовать свой бизнес", сославшись на то, что только за 2 мая в аэропорт Крыма прилетело 11 авиарейсов, которыми прибыло 446 пассажиров, пишет Ксения Кириллова для region.expert.

Системный кризис

Тревога оккупационных властей вполне понятна. Границы США и Евросоюза закрыты как минимум до осени, а денег на полеты в экзотические страны у беднеющего на глазах населения России попросту нет. В то же время затянувшиеся "каникулы" в самоизоляции невольно наталкивают людей на мысли об отдыхе, лучшим местом для которого многим россиянам представляется давшийся такой дорогой ценой "крымнаш".

Тем временем политика замещения местных специалистов выходцами из России, проводимая с самого начала аннексии полуострова, неизбежно повлекла за собой последствия в виде сокращения и без того низкого качества медицинских услуг. Об этом еще три года назад сообщал известный крымскотатарский активист Заир Смедляев. По его словам, в определенный период времени в Крыму была развернута специальная кампания по дискредитации крымских врачей:

Российские чиновники обвинили их в недостаточной квалификации и называли взяточниками. Затем им начали урезать зарплаты. Конечно, многие местные врачи просто не выдерживают такого отношения, зачастую они уходят в частный бизнес или вообще уезжают из Крыма. Тем временем медицина, насаждаемая из России, предельно бюрократизирована. В результате, к примеру, в Красногвардейском районе, где я проживаю, были случаи, когда пациенты просто не доживали до приема врача. Им давали талоны к одному специалисту, а потом оказывалось, что этих людей должны осматривать другие врачи, получить талон на прием, к которым можно было только через неделю, а иногда и больше,

– рассказывал Смедляев.

Его слова подтверждают и другие очевидцы. Крымский татарин Джемиль Сидеман, получивший политическое убежище в Соединенных Штатах, еще до эпидемии ссылался на постоянные жалобы от знакомых из Крыма на состояние медицины на полуострове:

Больше всего жалоб пришлось на 2018 и 2019 годы. Много нареканий у жителей Крыма вызывает общее состояние больниц и поликлиник. По их словам, у них складывается впечатление, что больничные койки не менялись со Второй Мировой войны. К отвратительным условиям содержания больных, можно еще добавить еще некачественное питание,

– поведал эмигрант.

Как и Заир Смедляев, Джемиль Сидеман отмечал огромные очереди, из-за которых заболевшие зачастую просто не успевали получить необходимую им помощь. По его словам, крымчанам порой приходится ждать приема врачей по несколько месяцев, а все документы до сих пор делаются вручную на бумаге.

Без масок и дезинфекторов

Сейчас, в разгар пандемии, по словам Заира Смедляева, медицина пока справляется с выявленными случаями заболевания.

"Пока количество таких больных невелико, и потому людям делают тесты и не отказывают в госпитализации. Койко-мест пока тоже хватает", – отмечает он. Тем не менее, судя по последним тенденциям резкого роста количества инфицированных в России и всплеска туристической активности, перегруз системы здравоохранения может наступить в любой момент. Еще одним фактором риска является отсутствие на полуострове элементарных масок и других средств защиты.

Средств защиты зачастую просто нет в продаже, либо они слишком дорогие, особенно учитывая, что на фоне так называемого "режима самоизоляции" покупательная способность крымчан значительно упала,

– сообщил Заир Смедляев.

Еще хуже обстоят дела у крымских политзаключенных, в том числе крымских татар, которых украинские правозащитники рассматривают не иначе как пленников и заложников Кремля. Согласно последним данным, несколько человек из числа крымчан, включая правозащитника, координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева, находящиеся в СИЗО в Ростовской области, страдают от повышенной температуры, слабости и сухого кашля. При этом им не было оказано никакой медицинской помощи. Тест на коронавирус также не проводился.

Согласно информации правозащитников, аналогичная ситуация наблюдается и в колониях, находящихся на территории оккупированного Крыма. Люди, попадающие туда, не имеют даже элементарных средств защиты – масок или дезинфекторов. Тесты на новый вирус там не проводятся. Как заметил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, из-за репрессий и запугиваний, к которым прибегает Россия против независимых голосов в оккупированном Крыму, истинный масштаб распространения коронавируса COVID-19 на полуострове неизвестен.

Для оккупационной власти все крымчане подозрительны

Подобная ситуация не должна вызывать удивления. Лидер гражданского движения "Спільна справа", экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк отмечал, что основная цель российских властей в Крыму – это защита находящихся там российских военнослужащих, а не местного населения. Однако военные имеют собственную, отдельную от гражданских, сеть поликлиник и больниц, тогда как местным жителям вместо защиты и финансовой поддержки остается лишь жесткий карантинный режим. При этом ряд экспертов отмечает: вводимые меры порой никоим образом не оправдываются вызовами пандемии, а представляют собой банальное нарушение прав граждан.

Так, IT-специалист из Сан-Франциско, член Форума свободной России Майкл Таланов указал на то, что страх российских властей перед возможными протестами людей на фоне экономического кризиса толкает российские власти на внедрение системы тотальной слежки за всеми жителями полуострова. Речь идет о системе распознавания лиц на уличных видеокамерах, автоматически накладываемой на базы фотографий в социальных сетях, что позволяет полностью идентифицировать человека и электронно следить за ним.

Конкретно сейчас в России тратятся миллиарды рублей на установку тотальной электронной системы слежения в Крыму. По сути, полуостров стал полигоном для отработки этой системы наравне с Москвой. Поскольку российские паспорта выдавались крымчанам сравнительно недавно, нет сомнений том, что в российской базе данных есть сведения и фотографии практически обо всех жителях полуострова. Таким образом, любые потенциальные "диверсанты" будут сразу замечены, и власти смогут быстро определить, что это "новые" люди, которых нет в их базе,

– пояснил американский эксперт.

Майкл Таланов уверен: Кремль всерьез опасается вероятности появления таких "диверсантов" и всерьез уверен, что бунт изголодавшегося населения станет следствием деятельности "внешних провокаторов", к примеру, украинских спецслужб или крымских татар.

При этом воспользоваться такими "положительными" последствиями пандемии, как, к примеру, дистанционное обучение или удаленная работа на западные компании, крымчане не смогут:

Поскольку весь интернет-траффик в России скомпрометирован, американские и европейские IT-компании избегают сотрудничества с Москвой. Ситуация же в Крыму усугубляется тем, что там действуют санкции, и предоставление любого продукта или услуги с территории США на территорию Крыма запрещено. Никакие американские IT-провайдеры не имеют права работать в Крыму, а западные компании не вправе пользоваться никакими услугами и расчетами с территории Крыма. К слову, именно сейчас, во время эпидемии, сотни американских компаний бесплатно открыли доступ к учебным курсам по информационным технологиям. Однако в сложившейся ситуации их нельзя предоставлять в Крым даже бесплатно,

– сетует Майкл Таланов.

Подобная изолированность жителей полуострова делает для них режим самоизоляции еще сложнее – как в материальном, так и в психологическом плане. Это, в свою очередь, толкает людей на принятие нелегальных туристов и, следовательно, повышает риски заражения. Однако российские власти, похоже, не способны ответить на растущий кризис ничем, кроме слежки и репрессий.