Додаткове навантаження на інфекційні лікарні в Україні створюють пацієнти, яким для лікування в стаціонарі інших відділень потрібно обов'язково перевіритися на COVID-19.

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Про це повідомив лікар-інфекціоніст із Києва Євген Дубровський. Він зазначив, що ситуація в медичних установах залишається складною.

"Працювати стало ще важче. Персонал на чергуванні збільшено. Кількість карет швидкої допомоги перевищує адекватні норми. Що сталося? Італія в Україні?" – написав він.

Інфекціоніст розповів про важку ситуацію в лікарнях через COVID-19 Колаж

Лікар відповів, що італійського сценарію в Україні не передбачається, однак є інші труднощі.

"Щоб потрапити планово в будь-який стаціонар, треба мати довідку, що у пацієнта немає COVID-19", – пояснив він.

Таку перевірку можна пройти безкоштовно у сімейного лікаря, але час очікування складе 10 діб. Можна звернутися і в приватні лабораторії, де результат видають за 1-2 дні, але це коштує грошей.

"І є група людей, які не можуть чекати. Навіть ці 1-2 дні. Це група пацієнтів, які потребують негайної допомоги. Зараз. Але так просто, без виключення коронавірусної інфекції, в звичайну лікарню вони не потраплять.

Якщо є хоча б невеликий натяк на респіраторне захворювання (лихоманка, пневмонія на знімку) – всі повинні пройти ПЛР-обстеження. Лише через інфекційний стаціонар, де повинні виключити або підтвердити цей діагноз. Саме з такими пацієнтами ми зараз працюємо", – розповів лікар.

Facebook / Лікар Дубровський

Дубровський підкреслив, що вважає такі вимоги правильними. "За час карантину вже були спроби надавати допомогу хронічним хворим, минаючи обстеження пацієнтів на коронавірус – це закінчилося масовим зараженням медиків та інших пацієнтів у відділеннях. І закриттям на карантин кількох "неінфекційних" лікарень. Це призвело до тяжких наслідків і додаткового навантаження на інші лікувальні установи. Отже, цей крок вимушений", – зазначив медик.

Однак, за його словами, наплив пацієнтів в "інфекційки" став дуже великим. Наприклад, у Києві є всього лише три інфекційні лікарні.

"Наплив "швидких" божевільний. Перевантаження відділень. Заповнені реанімаційні бокси. Про навантаження на персонал я взагалі мовчу. Стає зрозумілим, що сталося в Італії", – написав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна після виявлення там коронавірусу. Один хворий помер у лікарні.