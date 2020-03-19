"Не віддавати тіло і ховати окремо": в Івано-Франківську розповіли подробиці про загиблу

Чоловік загиблої жінки з Івано-Франківська, у якої підтвердили коронавірус COVID-19, недавно повернувся з-за кордону.
Про це під час брифінгу 19 березня повідомив т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федоров. Чоловік перебував на самоізоляції і зараз госпіталізований в обласну інфекційну лікарню.
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"Ми рекомендуємо не віддавати тіло і ховати окремо, а на це потрібна згода чоловіка", – сказав Федоров.
Коронавірус в Івано-Франківську. Ілюстрація
Інформатор
Портал "Галка" пише, що в обласній інфекційній лікарні зараз перебувають 12 осіб, які вирішили перевіритися на коронавірус.
У МОЗ зазначили, що загибла пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. "Довгий час вона займалася самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", – сказано в повідомленні.
Українка працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні вона не виїжджала.
Як писав OBOZREVATEL:
19 березня в Україні лікарі діагностували COVID-19 у трьох осіб. Пізніше стало відомо про ще п'ять у Чернівецькій області.
Новий випадок підтвердили в Києві (загалом це вже третій хворий у столиці).
Новий пацієнт – 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Він перебуває на самоізоляції.
При цьому один із приватних медичних центрів Києва не повідомив про позитивний тест чоловіка на коронавірус, заявив мер Віталій Кличко.
Ще два випадки підтвердилися в Дніпропетровській області. Вони стали першими для регіону.
Третій випадок був зафіксований в Івано-Франківську. Хворобу діагностували вже після смерті пацієнтки.
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