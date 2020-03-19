"Не віддавати тіло і ховати окремо": в Івано-Франківську розповіли подробиці про загиблу

Чоловік загиблої жінки з Івано-Франківська, у якої підтвердили коронавірус COVID-19, недавно повернувся з-за кордону.

Про це під час брифінгу 19 березня повідомив т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федоров. Чоловік перебував на самоізоляції і зараз госпіталізований в обласну інфекційну лікарню.

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"Ми рекомендуємо не віддавати тіло і ховати окремо, а на це потрібна згода чоловіка", – сказав Федоров.

Коронавірус в Івано-Франківську. Ілюстрація Інформатор

Портал "Галка" пише, що в обласній інфекційній лікарні зараз перебувають 12 осіб, які вирішили перевіритися на коронавірус.

У МОЗ зазначили, що загибла пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. "Довгий час вона займалася самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", – сказано в повідомленні.

Українка працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні вона не виїжджала.

Як писав OBOZREVATEL:

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