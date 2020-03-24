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24 березня • оновлено в 09:28
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Коронавірус в Івано-Франківську перевіряють у поліцейської: з'явилися подробиці про заражених COVID-19

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В Івані-Франківську серед можливих заражених коронавірусом COVID-19 може бути поліцейська, яка контактувала з хворим.

Правоохоронниця опитувала пацієнта щодо його контактів з іншими людьми. Її аналізи на захворювання відправили до Києва, йдеться в сюжеті "ТСН".

Також серед хворих є 56-річної чоловік, чия дружина минулого тижня померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Чоловік раніше повернувся з Чехії, де міг підчепити заразу.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Ще двома пацієнтами з коронавірусом виявилися медсестри лікарні, де перебувають заражені. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості, у них підвищена температура і кашель.

При цьому директор Івано-Франківського обласного лабораторного центру Роман Савчук висловив думку, що медсестри могли підхопити коронавірус і за межами лікарні. Адже вони оглядали пацієнтів у спеціальних засобах захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавірусомв COVID-19.

Також в обласній інфекційній лікарні березня померла ще одна 65-річна жінка з підозрою на коронавірус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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