23-річна медсестра Алессія Бонарі з лікарні Мілана, яка постійно перебуває з зараженими коронавірусом COVID-19 пацієнтами, захопила мережу потужним постом.
На сторінці в Instagram вона показала своє обличчя з синцями після багатогодинної роботи в захисній медичній масці і звернулася до фоловерів із проханням цінувати працю медиків.
Дівчина зізналася, що дуже втомилася фізично і психологічно. Вона боїться повертатися в лікарню, але, як і її колеги, пишається роботою, любить її і буде продовжувати доглядати за своїми пацієнтами.
23-річна медсестра Алессія Бонарі з лікарні Мілана показала обличчя після роботи в масці
Колаж
"Я боюся, тому що маска може погано прилягати до обличчя, або я випадково доторкнуся до себе брудними рукавичками. Чи лінзи щось пропустять в очі... Я фізично втомилася, тому що захисні засоби погані, в халаті я потію, а, одягнувшись, не можу ходити в туалет або пити протягом шести годин (щоб уникнути поширення коронавірусц. – Ред.)", – написала Алессія.
Вона також закликала людей бути обережними, залишатися вдома і, таким чином, піклуватися про оточуючих, про тих, хто може постраждати від смертельно небезпечного вірусу.
"Ми, молоді люди, не застраховані від коронавірусц, ми теж можемо захворіти. Але я не можу дозволити собі розкіш повернутися на карантин, я повинна йти на роботу і робити свою справу. Ви робіть свою, я прошу вас, будь ласка!" – зазначила дівчина.
З моменту публікації поста його лайкнули майже 900 000 користувачів Instagram. Десятки тисяч людей залишили захоплені коментарі і подякували лікарям за їхню роботу.
Sono i un'infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria . Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare a lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso , o potrei essermi toccata accidentalmente con i guanti sporchi , o magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato . Sono stanca fisicamente perché i dispositivi di protezione fanno male , il camice fa sudare e una volta vestita non posso più andare in bagno o bere per sei ore . Sono stanca psicologicamente, e come me lo sono tutti i miei colleghi che da settimane si trovano nella mia stessa condizione , ma questo non ci impedirà di svolgere il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto . Continuerò a curare e prendermi cura dei miei pazienti , perché sono fiera e innamorata del mio lavoro. Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo , di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile . Noi giovani non siamo immuni al coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare. Non mi posso permettere il lusso di tornarmene a casa mia in quarantena , devo andare a lavoro e fare la mia parte . Voi fate la vostra, ve lo chiedo per favore.
Нагадаємо, станом на 14 березня в Італії від коронавірусу померла 1441 особа. Загальна кількість заражених Covid-2019 у країні склала 21 157 осіб.
Статистика зараження і смертності від коронавируса в світі
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з 8 березня по 3 квітня на в'їзд і виїзд закрили 15 провінцій через спалах коронавірусу. За порушення заборони загрожує величезний штраф і навіть в'язниця.
Зокрема, будуть закриті Ломбардія, Парма, П'яченца, Ріміні, Реджо-нель-Емілія, Модена, Пезаро, Урбіно, Падуя, Тревізо, Алессандрія, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчеллі і Асті. При необхідності ці регіони зможуть перерозподілити пацієнтів між собою.
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