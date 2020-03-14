23-річна медсестра Алессія Бонарі з лікарні Мілана, яка постійно перебуває з зараженими коронавірусом COVID-19 пацієнтами, захопила мережу потужним постом.

На сторінці в Instagram вона показала своє обличчя з синцями після багатогодинної роботи в захисній медичній масці і звернулася до фоловерів із проханням цінувати працю медиків.

Дівчина зізналася, що дуже втомилася фізично і психологічно. Вона боїться повертатися в лікарню, але, як і її колеги, пишається роботою, любить її і буде продовжувати доглядати за своїми пацієнтами.

23-річна медсестра Алессія Бонарі з лікарні Мілана показала обличчя після роботи в масці Колаж

"Я боюся, тому що маска може погано прилягати до обличчя, або я випадково доторкнуся до себе брудними рукавичками. Чи лінзи щось пропустять в очі... Я фізично втомилася, тому що захисні засоби погані, в халаті я потію, а, одягнувшись, не можу ходити в туалет або пити протягом шести годин (щоб уникнути поширення коронавірусц. – Ред.)", – написала Алессія.

Вона також закликала людей бути обережними, залишатися вдома і, таким чином, піклуватися про оточуючих, про тих, хто може постраждати від смертельно небезпечного вірусу.

"Ми, молоді люди, не застраховані від коронавірусц, ми теж можемо захворіти. Але я не можу дозволити собі розкіш повернутися на карантин, я повинна йти на роботу і робити свою справу. Ви робіть свою, я прошу вас, будь ласка!" – зазначила дівчина.

З моменту публікації поста його лайкнули майже 900 000 користувачів Instagram. Десятки тисяч людей залишили захоплені коментарі і подякували лікарям за їхню роботу.

Нагадаємо, станом на 14 березня в Італії від коронавірусу померла 1441 особа. Загальна кількість заражених Covid-2019 у країні склала 21 157 осіб.

Статистика зараження і смертності від коронавируса в світі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з 8 березня по 3 квітня на в'їзд і виїзд закрили 15 провінцій через спалах коронавірусу. За порушення заборони загрожує величезний штраф і навіть в'язниця.

Зокрема, будуть закриті Ломбардія, Парма, П'яченца, Ріміні, Реджо-нель-Емілія, Модена, Пезаро, Урбіно, Падуя, Тревізо, Алессандрія, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчеллі і Асті. При необхідності ці регіони зможуть перерозподілити пацієнтів між собою.

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