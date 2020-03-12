В окупованій Горлівці в терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, яка прилетіла з Китаю з симптомами, що нагадують коронавірус.

Підтверджуючі коментарі почали з'являтися в соціальних мережах. Люди масово обурюються через стан медицини в місті.

"У Горлівці паніка, після того, як всі дізналися, що в 3-й лікарні лежить жінка, яка приїхала з Китаю, з підозрою на коронавірус. Чуток додає мовчання окупаційної влади і менти, які чергують перед лікарнею", – пишуть місцеві жителі.

Коронавірус у "ДНР": в окупації влаштували паніку

Користувачі розділилися на два табори: одні висловили переживання за госпіталізовану жінку, інші ж розлютилися, що пацієнтку привезли саме до них.

"От би і сиділа в Китаї", "Її ж лінчувати можуть", "Інфекційки дітьми переповнені, а вам тітка з Китаю", "Чому саме до нас? Як тут можна не панікувати?", "Нах*р така влада місту потрібна?" – не стрималися жителі "ДНР".

Окупанти при цьому створили так званий штаб для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19 і запевнили, що все під контролем, замовчуючи про стан жінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жінку госпіталізували в інфекційне відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, інформації про діагноз немає.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!