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12 березня • оновлено в 11:31
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Коронавірус у "ДНР": в окупації влаштували паніку

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В окупованій Горлівці в терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, яка прилетіла з Китаю з симптомами, що нагадують коронавірус.

Підтверджуючі коментарі почали з'являтися в соціальних мережах. Люди масово обурюються через стан медицини в місті.

"У Горлівці паніка, після того, як всі дізналися, що в 3-й лікарні лежить жінка, яка приїхала з Китаю, з підозрою на коронавірус. Чуток додає мовчання окупаційної влади і менти, які чергують перед лікарнею", – пишуть місцеві жителі.

Коронавірус у "ДНР": в окупації влаштували паніку

Коронавірус у "ДНР": в окупації влаштували паніку

Коронавірус у "ДНР": в окупації влаштували паніку

Користувачі розділилися на два табори: одні висловили переживання за госпіталізовану жінку, інші ж розлютилися, що пацієнтку привезли саме до них.

"От би і сиділа в Китаї", "Її ж лінчувати можуть", "Інфекційки дітьми переповнені, а вам тітка з Китаю", "Чому саме до нас? Як тут можна не панікувати?", "Нах*р така влада місту потрібна?" – не стрималися жителі "ДНР".

Коронавірус у "ДНР": в окупації влаштували паніку
Коронавірус у "ДНР": в окупації влаштували паніку
Коронавірус у "ДНР": в окупації влаштували паніку
Коронавірус у "ДНР": в окупації влаштували паніку

Окупанти при цьому створили так званий штаб для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19 і запевнили, що все під контролем, замовчуючи про стан жінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жінку госпіталізували в інфекційне відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, інформації про діагноз немає.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Теги
Новини ДНР ДНР
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