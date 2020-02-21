Як Нові Санжари зненавиділи ЗМІ: репортаж OBOZREVATEL з центру подій

Всього за добу Нові Санжари перетворилися з курортного селища на епіцентр ненависті і забобонів. Місцевих таврують за те, що вони не змогли перебороти егоїзм і з гідністю зустріти евакуйованих із Китаю українців. Самі мешканці впевнені: вони стали жертвами односторонніх журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків підпилих земляків.

Про те, що насправді відбулося в Нових Санжарах – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

"Нас перетворили на монстрів!"

В єдиному ресторані в Нових Санжарах сидять двоє сивочолих чоловіків. "Ви ж казали, що не будете пити сьогодні?", – жартує офіціантка. "Але я ж власник не тільки ресторану, але і свого слова. Дав і взяв", – відказує чоловік.

Це місцева еліта. Колишній народний депутат, він же ексмісцевий глава, а разом з ним і його друг – підприємець. Навпроти столика монітор – віщає Ілля Кива. "На кого перетворилися наші люди?", – обурюється депутат в ефірі улюбленого телеканалу. Він коментує події навколо евакуйованих із Китаю українців.

"Ото придурок! Ти чув, що він говорить?", – виривається з вуст статечного гостя. За останню добу невелике курортне селище опинилося в епіцентрі коронавірусних подій. Сюди з'їхалися журналісти з усіх центральних телеканалів, сотні поліцейських. Приїхав навіть прем'єр, а в санаторії з евакуйованими оселилася міністерка охорони здоров'я.

"Зустріч" автобуса "з Китаю" – головна тема для обговорень. Вчора місцеві активно давали коментарі журналістам, а сьогодні, подивившись випуски новин, звинувачують їх у тому, що селище зганьбили. В новини потрапили найяскравіші секунди – бійки з поліцією, розбите вікно автобуса, крики і лайка. Ще два десятка хуліганів і підпилий "активіст". А мовчазна більшість виявилося не почутою.

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"З нас просто зробили монстрів! На всю країну зганьбили", – обурюється Віра Василівна. Жінка 20 років пропрацювала газівницею – перевіряла лічильники. Знає на прізвище мало не кожного односельця. Вона разом із сусідами провела вечір, блокуючи в'їзд автобуса.

"Журналісти підходять і запитують, а якби це ваших дітей привезли. А я відповідаю, у мене є діти, вони тут живуть. І онуки. Чому до нас, в центр поселили? Хотіли і в інші міста, там влаштували протести і туди не пощастило. Чому не відправили в Хонку Януковича? Там чудове ж місце, поруч немає людей. Нехай би наші з Китаю там відпочили, тим більше й іноземці серед них є. Два тижні б там провели. Чому до нас?", – каже Віра Василівна.

"Чому до нас?", – найпоширеніший аргумент серед протестувальників. Звинувачують в усьому владу: і місцеву, і центральну. Інформації в селищі немає. Інтернетом користується молодь, а пенсіонери дивляться телевізор. Кілька місяців тому супутниковий сигнал українські телеканали заблокували, за них потрібно платити. А ось "Рен-ТВ", "Перший канал", "Росія-1" доступні і безкоштовні.

"Мені дочка купила телефон і з цим інтернетом. Зайшла кілька разів, і всі гроші з'їв. Я ось тепер не користуюся. Діти показують новини по інтернету, а так у нас в усіх російські телеканали", – обурюється Віра Василівна.

Поширити інформацію могла б місцева влада, але й вона дізналася про приїзд евакуйованих лише напередодні. Працівників санаторію МВС відправили по домівках і почали готувати приміщення. Готували до останньої хвилини. Раніше тут відпочивали здебільшого пенсіонери, ветерани і силовики у відставці. Лікували шлунки і дихали свіжим повітрям. Особливих умов тут немає і ніколи не було.

"У мене сусід – заступник голови сільради. Я до нього прийшла і кажу: Вадику, там люди збираються! Іди, розкажи, зроби щось! А він удома відсидівся. Поховалася наша влада! А нам що робити? Ну, хтось неадекватний кинув камінь, побилися. А тепер нас всіх роблять алкоголіками і монстрами! ", – додає Віра Василівна.

Кілька буйних і тисячі роззяв

Навколо санаторію намотує кола хлопець у "правильному" респіраторі. Зі спеціальною прищіпкою на носі і позначкою "зроблено за ДСТУ". Він знає про коронавіруси все, що можна прочитати в інтернеті: і версії про тривалість інкубаційного періоду, і способи передачі "зарази", і навіть неймовірні домисли про його походження.

Хлопець у респіраторі – один з активних учасників протесту. Уже кілька днів він не тисне руки друзям і знайомим, а замість "як справи?" запитує "де твій захист?". "Уже є версії, що інкубаційний період може тривати і до 40 днів. Зафіксовано випадок, коли ...", – починає оповідь місцевий. Новоспечений "вірусолог" озброєний до зубів. Він упевнений: до його дому прийшла страшна інфекція, і ще трохи, і кадри з Уханя повторяться і в рідних Нових Санжарах.

Співчувають тим, хто приїхав із Китаю, всі. В усякому разі, на словах. Одні бояться за свій бізнес. У санаторій туристи приїздять цілий рік. На них зав'язані місцеві підприємства. Роботи немає. Інші не розуміють, кого до них взагалі привезли: хворих на коронавірус, китайців, українців? Ніхто нікому і нічого не пояснював. Ні місцева влада, ні центральна.

Ті, у кого "ловлять" українські канали, вже кілька тижнів слухають про страшне захворювання, проти якого немає вакцини і від якого помирають. А ще чули, що в інших містах вийшли на протести і туди нікого не привезли.

"У нас мирне селище. Я по вулиці вночі можу ходити без страху. У нас тільки п'яні бійки і то дуже рідко. Але так, було кілька п'яних і буйних. Ну а що, де не буває п'яних?", – каже один із місцевих .

Що дивно, з мітингувальниками погоджуються навіть силовики, які нещодавно постраждали від хуліганів. У кількох десятків метрів від санаторію правоохоронці розпалили мангал. На столику поруч із річкою – оселедець під шубою, нарізана ковбаса і чай з термоса. Праворуч стоять люди в формі – молодші за званням. Ліворуч біля столика – в цивільному – керівництво.

Чоловік у дутій куртці і хутряній шапці спершу відмовляється розмовляти, а потім відразу ж запитує: "ну а якби до вас приїхали, ви б що робили? Ось прям по сусідству. Є санаторії в лісі. Навіщо везти сюди? Це правильне рішення? А люди – ну ти ж бачиш: все спокійно. Сам подивися, вийшли ж місцеві з мітлами і прибрали шини вчорашні. Де таке буває?", – розповідає правоохоронець. Він, на відміну від тутешніх мешканців, говорить російською.

OBOZREVATEL звернувся за коментарями до органів місцевої влади. Як розповіла голова Санжарської сільської ради Коба Інна Олександрівна, вона дізналася про плани перевезти людей з Ухані лише зі ЗМІ. Місцеву влада ж ніхто не попередив. "Як тільки дізналася про це, відразу передзвонила головному лікарю районної лікарні, керівнику департаменту охорони здоров'я – ніхто не в курсі. О 10 ранку вже люди почали збиратися біля санаторію. Вони були в шоці, не знали, що їм просто робити", – підкреслила Коба.

У Санжарській районної державної адміністрації від коментарів відмовилися.

Дзеркало українського суспільства: головні висновки

Перший. Президент Володимир Зеленський, Кабінет міністрів Олексія Гончарука та місцеві чиновники не підготували жителів Санжарів до приїзду "біженців" з Уханя. Це факт і про це потрібно говорити прямо. Команда Зе не спромоглася поспілкуватися з полтавцями і повідомити їх про майбутні плани.

Вина місцевої влади якщо і є, то вона прямо виходить від бездіяльності уряду. Ніхто з топчиновників не вважав за потрібне приїхати за кілька днів до евакуації до людей і попередити про гостей.

Другий. Вибір населеного пункту ніхто не пояснив. Від санаторію МВС до найближчого житлового будинку – кілька десятків метрів. Комплекс розташований в 10 хвилинах ходьби від центру міста і ніяк не підготовлений до таких спецоперацій.

Це чітко видно на зйомках самих постояльців санаторію. Старі двері, меблі, відсутність захищених вікон чи іншого спеціального обладнання. Слабко підготовлений персонал і не опрацьовано інфраструктуру.

Третій. Самі жителі Санжарів, як і решти міст України – схильні до маніпуляцій, чуток і не готові адекватно сприймати інформацію. Ми не виправдовуємо особливо радикальних протестувальників, які з люттю закидали автобуси з прибулими українцями камінням.

І ось іще – трохи про алкоголь. Перші чутки про поїздку в Санжари "біженців" із Китаю з'явилися лише о 9-10 годині ранку. В цей час десятки жителів зібралися біля місцевого меморіалу жертвам Революції Гідності. Дізнавшись про майбутній приїзд гостей, кілька десятків жителів були налякані і перебували у стані алкогольного сп'яніння. Це, до речі, ще один важливий фактор у скандальних подіях.

"Так, дійсно, було кілька десятків людей, які після церемонії вшанування пам'яті перебрали алкоголю. Пізніше саме ці люди і намагалися особливо радикальним способом протистояти поліції і приїзду колони з Харкова. А там уже пішло і поїхало Я їх не виправдовую, місцеві жителі теж. Не буду цей факт заперечувати. Але таких людей було небагато", – розповіло OBOZREVATEL джерело серед місцевої влади.

При цьому, як повідомляють правоохоронці – в Нових Санжарах затримали 24 мітингувальників, відкрито дві кримінальні справи.

"Так, були люди на машинах з номерами з інших областей. Якщо говорити про те, що 16 з 24 були місцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення", – сказав речник Головного управління Нацполіціі в Полтавській області Юрій Сулаєв.

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