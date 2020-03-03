Коронавірус у Чернівцях: головний санлікар України виступив із роз'ясненням

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав з розумінням поставитися до самоізоляції людей, які могли контактувати з інфікованим коронавірусом жителем Чернівців.

"Коли здорові люди перебувають на самоізоляції – це нормальна європейська практика", – пояснив Ляшко в ефірі ObozTV, коментуючи бунт у Чернівцях, де місцеві жителі зажадали ізолювати дружину хворого.

Ляшко зазначив, що госпіталізація "контактів" може паралізувати систему охорони здоров'я, тому медики рекомендують таким людям самоізоляцію.

"Ми повинні зберегти діючу систему охорони здоров'я, а не паралізувати її сьогодні госпіталізацією всіх контактів. Оскільки, незважаючи на присутність коронавірусної інфекції, у нас продовжують ставатися інфаркти, інсульти, люди потребують ургентної медичної допомоги. Всі мають з розумінням поставитися до ситуації, що склалася", – наголосив він.

За словами санлікаря, стигматизація людини за ознакою наявності інфекційного захворювання або наявності контактів "є неприйнятною в 21 столітті".

Ляшко також уточнив, що самоізоляція в подібній ситуації дозволяє видати людині лікарняний лист.

"На законодавчому рівні врегульовано, що самоізоляція в рамках запровадження карантину санітарно-епідеміологічними службами підпадає під видачу лікарняних", – зазначив він.

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