Шастають до церкви, цілують ікони і штурмують магазини: в охоплених коронавірусом Чернівцях піднявся ажіотаж перед Великоднем

У великодні вихідні в Чернівецькій області знову збираються ввести обмежувальні заходи у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус. Обмеження стартують із 18:00 суботи, 18 квітня, і триватимуть до 6:00 вівторка, 21 квітня.

І хоча про це попередили за кілька днів, жителі області вже вишикувалися в черги до магазинів. Правда, в місцевих церквах скаржаться, що частина народу боїться до них ходити.

Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Захворіли четверо священників, один рветься на службу

Фактично всі великодні свята жителям області наполегливо рекомендують без потреби не виходити з дому. Всі магазини також будуть зачинені, АЗС обслуговуватимуть лише автомобілі спецслужб. Про це заявив губернатор області Сергій Осачук.

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На ранок 16 квітня в області зареєстровано 662 випадки COVID-19.

У церквах поки точно не знають, чи заборонять їм пускати на службу прихожан, чи ні. У Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ нам розповіли, що вже самі жителі області менше ходять до церкви.

У Вербну неділю жителі Чернівців активно йшли до церкви

"У Вербну неділю у мене на службі було осіб 30. Біля воріт стояла поліція, але вона не перешкоджала. Людей вже залякали, вони і самі нікуди не виходять", – розповів OBOZREVATEL один зі священників Чернівців.

У храмах Московського патріархату області не хочуть говорити на тему великодніх богослужінь. "Скажімо так, всі віряни Чернівецької області знають свої церкви. І знають, чи буде там служба. Якщо буде, то вони прийдуть. І більше ніяких коментарів", – сказав OBOZREVATEL батько Микита.

У Чернівцях в середу, 15 квітня, коронавірус підтвердився у чотирьох священнослужителів. Про це заявив губернатор області. Щоправда, один із панотців не вірить у діагноз і збирається у вихідні проводити службу.

До речі, сам губернатор Осачук днями зустрічався з народним депутатом Вадимом Новинським, який разом із головою МП Онуфрієм приїздив до Чернівців для передачі медтехніки. Уже в середу, 15 квітня, Новинський повідомив, що отримав позитивні результати тесту на коронавірус. Сам губернатор спілкувався з гостями без захисної маски.

Губернатор (ліворуч) на зустрічі з Онуфрієм і Новинським Молодий буковинець

Лікарні переповнені

У медзакладах Чернівецької області вже немає місць. Так, у гімназії міста Сторожинець облаштували палати для пацієнтів терапевтичного відділення Центральної лікарні. Всього сюди перевезли 30 ліжок.

Наразі ж у Сторожинецької лікарні 48 осіб із підтвердженим діагнозом коронавірус.

У класах гімназії облаштували палати Тelegram ХЧ

Гімназія в Сторожинці

У соцмережах між вірянами і атеїстичними жителями області розгорається суперечка – чи варто ходити до церкви під час епідемії.

"Я від початку карантину лише раз на тиждень виходжу з дому в магазин. Весь інший час ми з донькою-школяркою сидимо вдома. Моя ж сусідка постійно бігає до церкви, ікони там цілує. У Вербну неділю півдня там провела. Я розумію, що сім'я релігійна, її так із дитинства привчили. Але ж можна один рік у хаті пересидіти, по телевізору все подивитися, помолитися самій. Вона ще на Великдень на всю ніч туди зібралася", – розповідає мешканка Чернівців Вікторія.

У магазинах – ажіотаж

Почувши про чергові обмеження, місцеві жителі кинулися виносити продуктові магазини. Біля них виросли черги.

"Багато хто злякався, що в суботу вже не можна буде нічого купити, тому почали закуповуватися заздалегідь. Я теж сходила в середу, щойно почула новина. Борошно є, купили масла, ковбаси, сиру, курятини. Всі беруть яйця, бояться, що до вихідних уже нічого не буде", – розповіла OBOZREVATEL мешканка Чернівців Євгенія Пономаренко.

Працівниця одного з продуктових магазинів Чернівців каже, що перед минулими вихідними, коли також оголошували обмеження, їхній магазин буквально штурмували.

"За годину розкупили товарів на дві доби. Скуповували все, як перед війною. Хоча попереджали, що це всього на два дні. І воду розкупили, і борошно, крупи, консерви. Ну як завжди! Сьогодні теж черга стоїть, беруть геть усе" , – каже OBOZREVATEL продавчиня Галина.

Чернівці Народна правда

В аптеках теж невеликий ажіотаж. Там розкуповують здебільшого жарознижувальні препарати, таблетки від тиску. "Найбільше закуповують ліки від звичайних захворювань. Але, як не дивно, беруть і засоби від похмілля. Вихідні довгі, всі будуть удома, за столами. Так що стане у пригоді", – сміється фармацевт із аптеки в центрі Чернівців.

У селах спокійно – цькування припинили

По селах ситуація спокійніша. Наприклад, у Колінківцях, де трапився скандал із Єлизаветою Тимко, що повернулася з Італії хвора на коронавірус, зараз тихо. Нагадаємо, тоді жінка записала відео, на якому розповіла, що їй погрожували через те, що вона могла заразити односельців і навіть обіцяли спалити хату. Зараз сама Єлизавета на вулиці не з'являється.

Колаж

"Кажуть, до неї приходила поліція. Але вона так і не сказала, хто їй погрожував. Її навіть збиралися покарати за те, що вона не дотримувалася карантину після повернення в Україну", – розповіли OBOZREVATEL у сільраді.

У самому селі люди бояться на Великдень іти до церкви.

"Є трохи фанатів, які збираються, як у старі часи, йти до церкви з вечора суботи і молитися там до ранку. Але їх не так багато. Більшість жителів просто боїться коронавірусу. Нам усім є чим займатися – город, кури, корови, ми не сумуємо на карантині", – повідомила місцева мешканка Тетяна.

У селі вже навіть із п'ятниці закриють магазини. Тому люди потихеньку закуповують продукти і готуються святкувати вдома.

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