Коронавірус у Чернівцях: місцеві жителі влаштували бунт під будинком хворого. Фото і відео

Під будинком першого в Україні пацієнта з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, почався бунт жителів.
Відповідні фото і відео опубліковані в місцевому Телеграм-каналі (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт
promin.cv.ua
Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт
promin.cv.ua
Зазначається, що протестувальники зібралися на вулиці Руській, 267, біля під'їзду. "Люди кричать, обурюються, перекривають дорогу!" – йдеться у повідомленні.
За даними Телеграм-каналу, жителі стверджують, що дружина інфікованого українця досі перебуває вдома.
Жінка перебуває у квартирі в самоізоляціїї, температури у неї немає, як і інших ознак захворювання. У неї братимуть мазки і відправлятимуть на дослідження, повідомили раніше на брифінгу у Чернівецькій ОДА.
Нагадаємо, це вже не перша акція протесту в Україні через коронавірус.
20 лютого Україна провела евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19. Поки всі вони здорові – на борт літака взяли тільки людей без симптомів захворювання, 73 українців та іноземців.
Після повернення з Китаю всі вони мають пройти 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів). Однак влада не стала розголошувати, де саме розмістять людей. Це спровокувало низку акцій протесту в різних регіонах країни.
У результаті евакуйованих привезли в санаторій Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області. Але місцеві жителі влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
Самі місцеві кажуть, що стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.
ООН засудила дії протестувальників. "Зараз – час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не клейма", – наголосили в організації.
Як писав OBOZREVATEL, недавно глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що коронавірус Covid-2019, спалах якого стався в Китаї, є не грипом, а окремою і більш небезпечною хворобою.
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