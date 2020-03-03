Коронавірус у Чернівцях: місцеві жителі влаштували бунт під будинком хворого. Фото і відео

Під будинком першого в Україні пацієнта з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, почався бунт жителів.

Відповідні фото і відео опубліковані в місцевому Телеграм-каналі (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт promin.cv.ua

Через коронавірус у Чернівцях влаштували бунт promin.cv.ua

Зазначається, що протестувальники зібралися на вулиці Руській, 267, біля під'їзду. "Люди кричать, обурюються, перекривають дорогу!" – йдеться у повідомленні.

За даними Телеграм-каналу, жителі стверджують, що дружина інфікованого українця досі перебуває вдома.

Жінка перебуває у квартирі в самоізоляціїї, температури у неї немає, як і інших ознак захворювання. У неї братимуть мазки і відправлятимуть на дослідження, повідомили раніше на брифінгу у Чернівецькій ОДА.

Нагадаємо, це вже не перша акція протесту в Україні через коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, недавно глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що коронавірус Covid-2019, спалах якого стався в Китаї, є не грипом, а окремою і більш небезпечною хворобою.

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