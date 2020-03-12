У Чернівецькій області зафіксовано вже два випадки захворювання коронавірусом, але тест-систем для виявлення COVID-19 досі немає.

Про це ввечері в четвер, 12 березня, повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Тест-систем у нас немає. Якщо провести аналогію, ми живемо в будинку, в лісі, навколо нас горить лісова пожежа. Можна вірити в те, що нас пронесе, але, швидше за все, нам всім разом потрібно готуватися, рубати дерева навколо нашого будинки і запасатися водою", – сказав він.

За словами мера, з огляду на швидкість поширення вірусу в Європі, кількість хворих в регіоні також буде збільшуватися.

"І не потрібно тішити себе ілюзіями і порівнювати системи охорони здоров'я України з Італією, яка на сьогоднішній день ледь-ледь справляється", – заявив Каспрук.

Олексій Каспрук

Як писав OBOZREVATEL, всього в Україні троє людей з коронавірусом станом на 12 березня. У Чернівцях недавно у 39-річного чоловіка, який захворів коронавірусом, повторні тести на інфекцію дали позитивний результат.

Напередодні стало відомо про ще один випадок на Буковині у 64-річного чоловіка, а також в Радомишлі Житомирської області у 71-річної пенсіонерки.

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