Дружина українця з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, погодилася на обсервацію.
До цього жінка перебувала в самоізоляції в своїй квартирі, передає "Громадське Буковина" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Зазначимо, жінку госпіталізували після того, як жителі влаштували під її будинком бунт. Ізолювати українку вимагали приблизно 20 осіб, які прийшли під під'їзд багатоповерхівки.
Дружину українця, інфікованого COVID-19, ізолювали
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До будинку приїхали медики "швидкої" і заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак. Вона поспілкувалася з дружиною інфікованого. За словами Гусак, жінка погодилася на обсервацію. У неї немає симптомів інфекції.
Також медики перевірили температуру людям, які зібралися біля будинку.
Нагадаємо, це вже не перша акція протесту в Україні через коронавірус.
20 лютого Україна провела евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19. Поки всі вони здорові – на борт літака взяли тільки людей без симптомів захворювання, 73 українців та іноземців.
Після повернення з Китаю усі вони мають пройти 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів). Однак влада не стала розголошувати, де саме розмістять людей. Це спровокувало низку акцій протесту в різних регіонах країни.
У результаті евакуйованих привезли в санаторій Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області. Але місцеві жителі влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.
Самі місцеві кажуть, що стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.
ООН засудила дії протестувальників. "Зараз – час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не клейма", – наголосили в організації.
Як писав OBOZREVATEL, недавно глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що коронавірус Covid-2019, спалах якого стався в Китаї, є не грипом, а окремою і більш небезпечною хворобою.
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