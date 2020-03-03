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4 березня • оновлено в 05:15
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/ Суспільство

Бунт у Чернівцях через коронавірус: дружину інфікованого COVID-19 ізолювали

23.4т
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Дружина українця з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, погодилася на обсервацію.

До цього жінка перебувала в самоізоляції в своїй квартирі, передає "Громадське Буковина" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, жінку госпіталізували після того, як жителі влаштували під її будинком бунт. Ізолювати українку вимагали приблизно 20 осіб, які прийшли під під'їзд багатоповерхівки.

Дружину українця, інфікованого COVID-19, ізолювали

Дружину українця, інфікованого COVID-19, ізолювали

Скрін відео

До будинку приїхали медики "швидкої" і заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак. Вона поспілкувалася з дружиною інфікованого. За словами Гусак, жінка погодилася на обсервацію. У неї немає симптомів інфекції.

Також медики перевірили температуру людям, які зібралися біля будинку.

Нагадаємо, це вже не перша акція протесту в Україні через коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, недавно глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що коронавірус Covid-2019, спалах якого стався в Китаї, є не грипом, а окремою і більш небезпечною хворобою.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Теги
хвороба протест видео
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Квартиру разграбят, несмотря на вирус. Это Украина, детка!
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Украинцы полностью оскотинели...
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Cachko Elena
Cachko Elena
теперь точно заболеет в инфекционке, сидела бы дома, что бы они сделали ?
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3
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Cachko Elena
Cachko Elena
Разумовская Лина, дикари, а баба дура,что вышла, а если вышла так надо было покашлять на них хорошо...
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2
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Cachko Elena, сожгли!
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