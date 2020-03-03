Дружина українця з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, погодилася на обсервацію.

До цього жінка перебувала в самоізоляції в своїй квартирі, передає "Громадське Буковина" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, жінку госпіталізували після того, як жителі влаштували під її будинком бунт. Ізолювати українку вимагали приблизно 20 осіб, які прийшли під під'їзд багатоповерхівки.

Дружину українця, інфікованого COVID-19, ізолювали Скрін відео

До будинку приїхали медики "швидкої" і заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак. Вона поспілкувалася з дружиною інфікованого. За словами Гусак, жінка погодилася на обсервацію. У неї немає симптомів інфекції.

Також медики перевірили температуру людям, які зібралися біля будинку.

Нагадаємо, це вже не перша акція протесту в Україні через коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, недавно глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що коронавірус Covid-2019, спалах якого стався в Китаї, є не грипом, а окремою і більш небезпечною хворобою.

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