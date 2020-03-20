У Чернівцях дітям заборонили виходити з дому: все про жорсткі заходи через коронавірус

У Чернівцях, де станом на 20 березня підтвердили 25 випадків нового коронавірусу, дітям до 14 років заборонили виходити з дому без супроводу батьків.

Таке рішення озвучив мер міста Олексій Каспрук. Відповідне відео він опублікував на сторінці у Facebook.

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"Введено карантин у навчальних закладах, у дошкільних установах. На жаль, не всі батьки розуміють, що зараз карантин, а не канікули. Тому заборонено появу в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих", – сказав він.

tsn.ua (ілюстративне фото)

Каспрук додав, що дитина повинна виходити з дому тільки з важливою метою. "Наприклад, відвідування лікаря або інші обставини непереборної сили. Не для того, щоб погуляти і пограти з хлопцями у футбол. Ще раз повторюся: ймовірність зараження дуже висока", – наголосив мер.

Також із 23 березня в місті буде призупинено будівельні та ремонтні роботи, за винятком аварійних об'єктів і об'єктів інфраструктури.

Мер пообіцяв контролювати, щоб у магазини та аптеки запускалися люди тільки в засобах індивідуального захисту.

Зазначимо: всього в Україні станом на 20 березня підтверджено вже 41 випадок зараження людей коронавірусом.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 20 березня вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Так, у країні було вже п'ять областей із режимом НС (до цього ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській) плюс столиця. Із 21 березня до них приєднається шоста область – Тернопільська.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що режим надзвичайної ситуації 21 березня може бути введений також у Львівській та Харківській областях.

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