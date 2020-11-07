"Всі один одного заражають": українці вказали владі на помилки в боротьбі з коронавірусом

Українці масово висловили обурення діями влади в боротьбі з пандемією коронавірусу. Поряд зі зростанням кількості хворих, влада дозволила роботу шкіл і досі повноцінно не забезпечила медиків необхідними засобами.

Як приклад, на сторінці у Facebook головного санітарного лікаря Віктора Ляшка користувачі мережі висловили обурення нелогічними діями влади щодо карантину.

Ляшко розповів, що знаходиться в офісі одного з українських медіа, щоб поговорити про боротьбу з пандемією.

У коментарях до посту голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України, підприємець Михайло Бродський, який перехворів на коронавірус, написав: "Іди працювати, балобол".

Пост Ляшка

Скриншот

Інші коментатори розкритикували ситуацію з COVID-19 в країні, розповіли про нелогічні ситуації, з якими зіткнулися.

"Закрийте школи. Діти хворіють. А діти спілкуються вдома з батьками... І всі як по ниточці одне одного заражають", – вважає одна з користувачок мережі.

"Ви для початку хоча б шприци в лікарні закупіть", "Влада просто робить видимість роботи, щоб до них претензій не було", "Ви краще працюйте, а не ходите по ефірах", – відповіли інші коментатори.

Скриншот коментаря

Скриншот коментаря

Скриншот коментаря

Скриншот коментаря

Скриншот коментаря

Скриншот коментаря

Нагадаємо:

На ранок 7 листопада в Україні офіційно підтверджено 450 934 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 746 були виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

У Києві зафіксували 43 229 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 854 жителів столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що пацієнти, хворі на коронавірус, можуть бути виписані з медзакладу без негативного тесту на COVID-19. За його словами, якщо немає ознак активної фази інфекції, особу можна відпускати додому на самоізоляцію.