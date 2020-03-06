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6 березня • оновлено в 22:51
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За фейки про коронавірус оштрафували українку: вона "бунтувала" в Чернівцях під будинком інфікованого

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Жительку Чернівців, яка брала участь у "бунті" біля будинку інфікованого коронавірусом чоловіка, притягли до відповідальності за поширення неправдивих чуток про COVID-19.

За подібні дії чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Про це повідомила пресслужба обласної Нацполіції 6 березня. Уточнимо, що жінку оштрафували.

Копи зазначили, що 59-річна жінка розповсюдила фейки, спілкуючись зі ЗМІ, що могло призвести до соціальної напруженості та порушення громадського порядку.

Бунт біля будинку першого в Україні інфікованого коронавірусом

Бунт біля будинку першого в Україні інфікованого коронавірусом

Delo.ua

Правоохоронці склали протокол за статтею 173-1 (поширення неправдивих чуток) Кодексу про адмінпорушення. Санкція статті передбачає штраф у 10-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Карта поширення COVID-19 по світу:

Пам'ятка від OBOZREVATEL:

"Бунтувала" в Чернівцях: українку оштрафували за фейки про коронавірус
"Бунтувала" в Чернівцях: українку оштрафували за фейки про коронавірус

Як писав OBOZREVATEL, у Чернівецькій області з п'ятниці, 6 березня, через загрозу поширення коронавірусу ввели обмежувальні протиепідемічні заходи, через що на карантин закрили навчальні заклади.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Теги
Національна поліція України хвороба штрафы
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