Українка – про перенесений рік тому COVID-19: думала писати заповіт, лікарі не могли зрозуміти, що зі мною відбувається

Українка заявила, що важко перехворіла на COVID-19 ще в листопаді 2019 року після поїздки в Єгипет.

Як розповіла Леся Кривчук виданню "Телеграф", тоді її аналізи надіслали в лабораторію до Києва, яка підтвердила, що в жінки був вірус сімейства коронавірусних. Тестування конкретно на COVID-19 тоді ще не проводилося.

Українка підозрює, що могла заразитися в аеропорту, де, як сказала вона, "було безліч китайців".

У Кривчук одинадцять днів температура трималася на рівні 39,9–40,1 градуса, а після жарознижувальних збивалася тільки до 38,5.

"Прокидалася мокра, буквально в калюжі води, проходила година, і вона [температура] знову піднімалася до 40. Мене відразу ж спостерігала лікарка, очно. Вона уточнила, звідки я приїхала й таку "мерзоту" привезла", – розповіла жінка.

Кривчук зазначила, що тоді під час спілкування з хворими ніхто з медиків не використовував захисних засобів, але їй невідомо, чи захворів хто-небудь з її тодішнього оточення. Утім, із членів сім'ї також ніхто не підхопив вірус.

Крім того, жінка розповіла, що на 8-9-й день хвороби навіть думала викликати нотаріуса й написати заповіт.

"Лікарі, уся лікарня не могла зрозуміти, що зі мною відбувається, для них таке було вперше. Тоді такого дивного – хвилеподібного – перебігу хвороби вони ще не бачили!

Уявіть: мене відпустило на 6-й день, на 7-й знову накрило, і так було завжди, на кшталт полегшає, потім накриває ще сильніше. Ось ця хвилеподібність, звичайно, вбивала. Тобто я одна з "піонерів" китайського коронавірусу", – заявила вона.

Українку лікували різними антибіотиками, їй робили флюорографію. Кисню вона не потребувала. Коли пацієнтка лежала в лікарні, у неї почалося запалення легенів, але мінімальне, яке вразило до 1% тканин.

"Точно пам'ятаю, що [антибіотиків] сім груп перебрали. Але, на відміну від того, як зараз радять багато пити рідини, на питві увагу не акцентували", – розповіла Кривчук.

Вона додала, що серед інших симптомів у неї була втрата смаку та нюху, погіршення слуху.

"Запахів і смаку не відчувала, взагалі не розуміла нічого. Смак і запах повернулися до мене тільки через два місяці. А слух повернувся тільки відсотків на 70! Але відсутність нюху та смаку – це не показник, ось моя подруга Іра повністю відчуває і смак, і запах, а перехворіла в такій же важкій формі, як і я", – розповіла українка.

Жінка відчула в собі сили повернутися до роботи тільки місяця через півтора, але ще близько 30 днів відчувала втому.

"Навіть встати з ліжка було складно. У мене спочатку також постійно боліла голова, днів 10 узагалі не проходила", – зазначила Кривчук.

За її словами, лікування обійшлося в 50 тисяч гривень, хоча вона навмисно не стала претендувати на лікарняні медзасоби: "Я можу забезпечити своє лікування, а казенні ліки нехай ідуть тому, кому вони потрібніші".

Як раніше повідомило джерело OBOZREVATEL, рішення про посилення карантину в Україні та введення варіанта "вихідного дня" для стримування поширення епідемії коронавірусу українська влада ухвалить найближчими днями.