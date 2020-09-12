Київ і ще 18 областей не готові до ослаблення карантину. Перелік

Київ і 18 областей України станом на суботу, 12 вересня, не готові до ослаблення карантину через COVID-19.

Оновлені дані опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я на офіційному сайті (щоб подивитися повний список, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначимо, що до регіонів, показники яких перевищують встановлені Міністерством охорони здоров'я норми, додалася Запорізька область.

Таким чином, не готові до ослаблення карантину Київ, а також такі області:

Вінницька;

Волинська;

Житомирська;

Закарпатська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Київська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Рівненська;

Сумська;

Тернопільська;

Харківська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернівецька;

Чернігівська.

Найвищий рівень захворюваності на сто тисяч населення (норма до 40 випадків) у Тернопільській – 285, Чернівецькій – 221,3 та Івано-Франківській областях – 164,1. У Києві показник становить 133,8.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні 12 вересня було підтверджено 151 859 випадків COVID-19. Тільки за минулу добу в країні виявлено 3 103 нових хворих. Смертність від коронавірусу зросла до 3 148 осіб (+72 за добу). Разом із тим, вже 68 346 пацієнтів (+1 341 за добу) повністю побороли хворобу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов забив на сполох через рекордний показник смертності від коронавірусу в Україні – 72 українці померли за минулий день. Глава МОЗ закликав громадян дотримуватися встановлених правил безпеки.

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