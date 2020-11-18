Україна отримає безкоштовну вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян

Дар'я Дурова Суспільство 20:27, 18.11.2020 Оновлено: 21:00, 18.11.2020

Фонд COVAX підтвердив, що Україні безкоштовно виділять вакцину проти COVID-19 для 20% населення.

Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів і урядів інших країн. Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він уточнив, що потенційну вакцину від американського виробника Moderna (дослідники заявили про її 95-відсоткову ефективність) також введено до складу цієї програми.

"Ставимо перед собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними і безпечними вакцинами 2021 року, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України", – зазначив заступник міністра охорони здоров'я.

Скриншот
Фото, яке прикріпив до свого посту головний санлікар
Facebook / Віктор Ляшко

Нагадаємо:

  • Механізм COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) об'єднує 172 країни.

  • Він передбачає безкоштовне отримання вакцини від нової інфекції або купівлю препарату за спеціальною ринковою ціною.

  • Ляшко раніше заявляв, що за цією програмою країна отримає максимум 8,5 млн доз. Україна стала однією з 92 країн із такою перспективою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський інвестиційний банк готовий розглянути варіант перерозподілу 50 млн євро від проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" на протидію пандемії в країні та закупівлю вакцин.

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