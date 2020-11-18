Україна отримає безкоштовну вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян

Фонд COVAX підтвердив, що Україні безкоштовно виділять вакцину проти COVID-19 для 20% населення.

Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів і урядів інших країн. Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він уточнив, що потенційна вакцина від американського виробника Moderna (дослідники заявили про її 95-відсоткову ефективність) також включена в цю програму.

"Ставимо перед собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними і безпечними вакцинами в 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України", – зазначив заступник міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо:

Механізм COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) об'єднує 172 країни.

Він передбачає безкоштовне отримання вакцини від нової інфекції або покупку препарату за спеціальною ринковою ціною.

Ляшко раніше заявляв, що за цією програмою країна отримає максимум 8,5 млн доз. Україна стала однією з 92 країн із такою перспективою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський інвестиційний банк готовий розглянути варіант перерозподілу 50 млн євро від проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" на протидію пандемії в країні та закупівлю вакцин.