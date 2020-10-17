У лікарнях України зайняті майже 2/3 "коронавірусних" ліжок, а на Донбасі – близько 90%

Дар'я Дурова Суспільство 19:30, 17.10.2020 Оновлено: 19:31, 17.10.2020

Станом на суботу, 17 жовтня, в Україні були зайняті 62,3% ліжок, відведених для хворих на COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені пресслужбою МОЗ на офіційному сайті. Зазначимо, ситуація в різних регіонах відрізняється (щоб подивитися повний список, доскрольте сторінку до кінця).

Так, у Донецькій області показник заповнення ліжок становить 91%, у Луганській – 85%, в Одеській – 78,6%, у Хмельницькій – 72,6%, в Чернігівській області – 69%.

Менше 50% ліжок для інфікованих заповнені лише в Тернопільській, Херсонській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Крім того, у всіх областях, крім Кіровоградської, показник виявлених хворих за останні два тижні на 100 тис. населення перевищує допустиму норму (повинен бути не вище 40). У середньому по країні він становить 187,3.

moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав ймовірність повного локдауна через епідемію коронавируса в Україні виключно запасним варіантом.

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