У лікарнях України зайняті майже 2/3 "коронавірусних" ліжок, а на Донбасі – близько 90%

Станом на суботу, 17 жовтня, в Україні були зайняті 62,3% ліжок, відведених для хворих на COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені пресслужбою МОЗ на офіційному сайті. Зазначимо, ситуація в різних регіонах відрізняється (щоб подивитися повний список, доскрольте сторінку до кінця).

Так, у Донецькій області показник заповнення ліжок становить 91%, у Луганській – 85%, в Одеській – 78,6%, у Хмельницькій – 72,6%, в Чернігівській області – 69%.

Менше 50% ліжок для інфікованих заповнені лише в Тернопільській, Херсонській, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Крім того, у всіх областях, крім Кіровоградської, показник виявлених хворих за останні два тижні на 100 тис. населення перевищує допустиму норму (повинен бути не вище 40). У середньому по країні він становить 187,3.

moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав ймовірність повного локдауна через епідемію коронавируса в Україні виключно запасним варіантом.